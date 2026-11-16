Es oficial y está confirmado por el BOE: se concede la baja laboral cobrando el 100% del sueldo a los trabajadores que sean donantes

La Seguridad Social contempla una protección especial para los trabajadores que decidan donar órganos o tejidos en vida para un trasplante. Se trata de una medida recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que permite percibir el 100% de la base reguladora durante la baja médica derivada del proceso de donación. La normativa también protege las citas y pruebas médicas previas a la intervención, evitando que los empleados tengan que renunciar a parte de su salario por colaborar en un procedimiento que puede salvar la vida de otra persona.

Una baja laboral con el 100% de la prestación

La medida está recogida en la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, publicada en el BOE el 21 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, su aplicación comenzó el 3 de marzo de 2025, cuando entró en vigor la nueva situación especial de incapacidad temporal para los donantes vivos de órganos o tejidos. ￼

Uno de los aspectos más importantes es que la prestación económica equivale al 100% de la base reguladora correspondiente a la incapacidad temporal por contingencias comunes. Además, se reconoce desde el primer día y no exige un periodo mínimo de cotización. La protección comprende tanto los días de preparación médica de la cirugía como el ingreso hospitalario y el tiempo de recuperación hasta recibir el alta médica.

¿Qué trabajadores pueden beneficiarse?

Es importante aclarar que esta medida no está dirigida a todas las personas que donen sangre. El derecho se aplica a quienes donen órganos o tejidos en vida para su posterior trasplante. Entre los procedimientos más habituales se encuentran la donación de un riñón y la de una parte del hígado, además de determinadas donaciones de tejidos.

La ley también contempla un permiso retribuido por el tiempo indispensable para acudir a las sesiones informativas, realizar los exámenes clínicos, someterse a exploraciones médicas y prestar el consentimiento necesario. Eso sí, estas actuaciones deben coincidir con la jornada laboral.

España, referente mundial en trasplantes

La importancia de esta protección se entiende mejor al observar los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Durante 2025, España realizó 6.335 trasplantes de órganos y registró 408 donantes vivos, con 402 donaciones de riñón y seis de parte del hígado.

Con esta reforma, el objetivo es evitar que los trabajadores tengan que asumir pérdidas económicas por una decisión altruista. Una protección que reconoce el esfuerzo de los donantes y elimina una de las posibles barreras para dar el paso de ayudar a salvar otra vida.