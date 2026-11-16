El Gobierno apretó a la empresa responsable de la seguridad en la línea de Urda para ahorrarse 1,8 millones

El Gobierno, a través de Adif, adjudicó en 2022 el contrato para la detección de la caída de objetos en la línea Madrid-Sevilla, uno de los encargos incluidos en el plan de renovación de la alta velocidad. La obra, financiada con fondos europeos, se adjudicó a la empresa Thales, responsable también de la sustitución del sistema LZB —cuyo fallo está en el origen de la tragedia de Urda (Toledo), del pasado 28 de octubre—. El expediente se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad, con un presupuesto base de 23,5 millones (sin impuestos). El administrador ferroviario solicitó oferta a Thales, y acabó adjudicando el encargo por 1,8 millones menos de lo inicialmente planteado por la empresa. En junio de 2026, el contrato fue modificado, pero Adif oculta qué tipo de modificación se llevó a cabo.

La detección de la caída de objetos es un sistema que permite evitar colisiones o descarrilamiento de los trenes. El contrato se justificó, entre otros, para «mejorar la seguridad y fiabilidad de las instalaciones» ferroviarias.

La empresa presentó una primera propuesta por un importe ligeramente inferior a lo proyectado, 23,1 millones. El 23 de marzo de 2022, se inició un proceso de negociación, en el que se solicitó a la empresa que remitiese una «optimización de su oferta económica». La cuantía se rebajó hasta los 22 millones. El 6 de abril, se pidió una segunda «optimización», resultando el presupuesto final de adjudicación en 21,2 millones, un 9,5 % por debajo de lo previsto, según recoge el informe de negociación.

Adif explicó que para la aceptación de la oferta se había tenido en cuenta «el porcentaje de baja considerado significativo, más aún en el contexto actual de situación económica de subida generalizada de precios de energía y materias primas, que sin duda están afectando a las empresas del sector», dando así por «finalizada la fase de negociación». El ahorro sobre el presupuesto de licitación fue de 2,2 millones y de 1,8 sobre lo inicialmente presupuestado por la empresa.

Sustitución del LZB

Thales también ganó en 2021 el contrato para la renovación de la señalización de la línea Madrid-Sevilla, con una oferta un 28,45% más barata que el presupuesto de la licitación. El precio era tan bajo que Adif le exigió justificarlo, como reveló OKDIARIO. La empresa alegó disponer de «soluciones técnicas únicas» y destacó su experiencia «durante casi 30 años» en esa línea. Entre los apartados rebajados se incluía precisamente la renovación del sistema LZB, que lleva funcionando en la línea desde su inauguración, en 1992. El propio informe de Adif recuerda que su origen «data de finales de los 80 del siglo pasado».

El contrato se firmó el 13 de octubre de 2021 con un plazo de 52 meses, por lo que ya habría vencido. En enero de 2026, el Ministerio de Transportes seguía describiendo la implantación del ERTMS como «en curso», con el LZB todavía en servicio.

Investigación de la Fiscalía Europea

Ambas obras se han financiado con fondos europeos. Precisamente, la Fiscalía Europea activó el viernes una operación tras la tragedia de Urda —con 69 muertos— y llevó a cabo varios requerimientos de información en Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La operación se enmarca en la investigación sobre un posible fraude en la utilización de los fondos europeos para la renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. En concreto, en la sustitución de los sistemas de seguridad LZB por ERTMS.