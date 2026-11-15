Iryo y Ouigo han reforzado los servicios de atención psicológica para sus plantillas tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Tal y como adelantó OKDIARIO, Renfe fue la primera en activar a su gabinete de psicólogos con llamadas masivas a todos sus maquinistas después del accidente. La empresa pública puso a disposición de sus empleados atención inmediata 24 horas y seguimiento individualizado, extensivo a interventores y personal del Centro de Control de Tráfico.

Ahora, según han confirmado fuentes de las propias compañías, Iryo y Ouigo también se vieron obligadas a seguir la misma línea y a reforzar sus propios servicios. En el caso de Iryo, como operadora directamente implicada, el refuerzo fue inmediato. Desde la entidad confirman que en el protocolo de primeros auxilios psicológicos se activó el mismo día del accidente, incluso de manera presencial para todos los empleados que lo solicitaran.

Se trata de un tipo de asistencia en forma de terapia que ya se incorporó tras el accidente de Adamuz durante seis meses consecutivos para todos los trabajadores, pero que se frenó al dar por estabilizada la situación tres meses antes del pasado 28 de octubre. Tras lo ocurrido, Iryo recuperó el servicio y ahora, comentan, vieron necesario ponerlo a disposición de todos sus empleados.

Se trata de un gabinete psicológico costeado al 100% por la entidad y en el que los trabajadores, maquinistas, controladores e incluso administrativos pueden coger cita para que se les haga un seguimiento.

En el caso de Ouigo, la operadora ha confirmado a este periódico que, después de lo ocurrido en Urda, «ha reforzado» el servicio de acompañamiento psicológico permanente que siempre ha tenido a disposición de los empleados. Sin embargo, la compañía no ha querido aportar más detalles sobre en qué ha consistido esa ampliación de la asistencia.

En lo que respecta a Renfe, este diario publicó la grabación de una de las llamadas que el servicio de psicólogos hizo a un maquinista: «Te llamo dentro del servicio de apoyo psicológico que ha puesto en marcha Renfe para saber cómo os encontráis después de lo sucedido», explicaba la trabajadora del equipo de psicología.

En su caso, la compañía no espera a que el maquinista solicite ayuda, sino que es el propio servicio el que toma la iniciativa y llama para conocer su estado emocional.

Dos tragedias ferroviarias en 9 meses

En el accidente del pasado 28 de octubre, un AVE de Renfe embistió por alcance a un tren de Iryo detenido ante la señal de entrada de la estación. El siniestro es el más grave desde el de Santiago de 2013 y se ha saldado con 69 fallecidos y más de 200 heridos, según el balance oficial del Centro de Integración de Datos (CID).

Se trata del segundo golpe trágico para el sector en menos de un año tras el choque de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, en el que murieron 45 personas. La acumulación de dos catástrofes en el Corredor Sur ha disparado la necesidad de incorporar protocolos de salud mental en todas las operadoras.

Los sindicatos Semaf, UGT, CC OO y SCF mantienen convocadas jornadas de huelga para los días 17 y 23 de noviembre para exigir garantías de seguridad, la implantación acelerada del ERTMS —el estándar europeo que debe sustituir al LZB— y el refuerzo de las plantillas.

Las tres operadoras coinciden en que la atención psicológica ya no es un complemento, sino parte esencial del plan de seguridad operacional tras dos tragedias con 114 víctimas mortales en menos de diez meses.