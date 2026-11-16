Oriol Junqueras sobre su infancia: «Unas monjas italianas misioneras le dijeron a mi madre que era un niño raro»

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pasó su infancia en Sant Vicenç dels Horts, un municipio barcelonés que en los años 60 tenía una realidad muy diferente a la actual. El político recordó que parte de la localidad estaba formada por barracones donde vivían numerosas familias. «En los 60, parte de mi pueblo era un campo de barracones», explicó. En aquella época llegaron unas monjas italianas misioneras para poner en marcha una guardería en la zona.

Las religiosas se fijaron en él y decidieron hablar con su madre para proponerle que estudiara en una escuela italiana. «Un día, las monjas hablaron con mi madre, le dijeron que era un niño raro y que querían matricularme en la escuela pública italiana», recordó. Finalmente, realizaron las gestiones con el consulado para facilitar su escolarización: «Así que hicieron unas gestiones con el consulado y yo acabé matriculado allí».

Su paso por el Archivo Secreto Vaticano

Aprender italiano desde pequeño terminó abriéndole nuevas oportunidades años después. Junqueras se trasladó a Roma y consiguió trabajar en el Archivo Secreto Vaticano gracias a un jesuita cubano que había leído uno de sus libros sobre las relaciones entre Cataluña y Cuba. Tras ponerse en contacto con él, le ofreció ayuda y el político le pidió acceder al archivo.

Aquella experiencia le permitió desarrollar parte de sus investigaciones históricas, aunque algunas de sus tareas estaban sujetas a confidencialidad. «Me pareció un trabajo interesante. Una parte de lo que yo hacía allí no lo puedo contar porque había un compromiso de confidencialidad», explicó durante una entrevista con El HuffPost. Durante su estancia en el Vaticano también coincidió con Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, con quien llegó a cruzarse en varias ocasiones.

De profesor de Historia a alcalde

Antes de dedicarse a la política, Junqueras desarrolló una trayectoria académica como profesor de Historia en la universidad, una profesión que consideraba una de sus grandes pasiones. Aunque asegura que ya se sentía independentista a los ocho años, no comenzó su carrera política institucional hasta después de cumplir los cuarenta.

En 2011 fue elegido alcalde de Sant Vicente dels Horts, localidad que gobernó hasta 2015. Su mandato coincidió con la crisis económica y estuvo marcado por las dificultades del municipio. «Es un pueblo obrero, de gente trabajadora. Creo que los vecinos tienen, en general, un buen recuerdo de mí como alcalde pese a que nos tocó gobernar en plena crisis económica. Fueron momentos difíciles», recordó.