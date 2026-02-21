Junqueras niega a Illa un acuerdo para los presupuestos: «La negociación comenzará cuando el PSOE cumpla»

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha puesto condiciones a los de Pedro Sánchez a cambio de aprobar unos Presupuestos para la Generalitat de Cataluña. Junqueras, que insta al Gobierno a ceder a la autonomía la gestión íntegra del IRPF, apunta a que «la negociación comenzará cuando el PSOE cumpla sus compromisos».

Así se ha expresado el máximo representante de los republicanos catalanes en una intervención ante el Congreso Nacional de su partido convocado a última hora de este mediodía. Ello, después de conocerse la ruptura de las negociaciones entre ERC y el PSC, liderado por Salvador Illa, para sellar un acuerdo en materia presupuestaria en el marco de un encuentro clandestino producido este pasado viernes en Moncloa entre Junqueras y Sánchez.

«Es al PSC a quien le corresponde convencer al PSOE de que hay que cumplir los compromisos, y es el PSC quien ha de poner sobre la mesa toda su capacidad, toda su influencia para que el Gobierno español cumpla los compromisos y malogradamente, a día de hoy no ha pasado y no tenemos ninguna garantía de que acabe pasando», ha destacado el líder de ERC.

Junqueras, que se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo para acelerar el consorcio de inversiones, ha señalado que, desde su partido, «no quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el PSOE dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país».

Exige «garantías» al PSOE

Tras poner en valor las declaraciones pronunciadas por Illa este pasado viernes, afirmando que estaban cerca de un entendimiento con ERC para llegar a un acuerdo para aprobar unos Presupuestos autonómicos, ha asegurado que, vista la intención de dialogar por parte del Ejecutivo, «es evidente que no es suficiente porque las declaraciones han de ir acompañadas de gestos y de decisiones».

«Que Cataluña pueda disponer de la gestión del IRPF es decisivo, porque le otorga más armas, mas competencias, mas recursos. Cataluña se lo merece», ha asegurado Junqueras a la vez que ha cargado contra el PSOE porque, tras más de un año y medio desde que acordara el estudio de esta cesión en materia económica, «continua sin cumplir y sin dar una garantía de cumplimiento».

El líder de ERC, que ha asegurado que desde su equipo se mantengan en la mesa de las negociaciones con el PSC por su compromiso por Cataluña, ha asegurado que en modo alguno se saldrán de ella. No obstante, ha proseguido, «no negociaremos los presupuestos en este momento ni en estas condiciones, aunque podemos negociar otras muchas cosas».

«Si en algún momento el PSC de Cataluña convence al Gobierno español de que cumpla con su compromisos en el ámbito del IRPF, se darán las condiciones para negociar los Presupuestos», ha expresado.

«Desde nuestro punto de vista es muy sencillo, la negociación presupuestaria podría comenzar cuando el PSOE cumpla sus compromisos, no por una cuestión de orgullo sino porque Cataluña lo necesita», ha zanjado Junqueras.