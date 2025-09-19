Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha llevado al Congreso una proposición de ley para que Cataluña gestione completamente el IRPF. Se trata de una medida que había pactado con el partido de Pedro Sánchez y de la que depende la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): «El PSC y el PSOE lo tienen muy fácil, deben cumplir con Cataluña. Si cumplen, la legislatura es transitable, si no cumplen, la legislatura se complica», ha apuntado Oriol Junqueras, presidente de ERC.

La propuesta legislativa supondría la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la ley de cesión de tributos catalana para proporcionar a la «Agencia Tributaria de Cataluña» del marco legal necesario.

Cualquier modificación de una ley orgánica en la Cámara Baja necesita de una mayoría absoluta, por lo que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso,, ha apelado a Junts y a las fuerzas del bloque de investidura a darle apoyo: «Si están a favor de que Cataluña recaude el IRPF y su gente viva mejor, que vote a favor de esta ley», ha explicado.

La formación política catalana ha señalado que a través de su iniciativa, Cataluña pasaría de recaudar 5.000 a 30.000 millones de euros con este impuesto.

Simultáneamente, el partido indica que su iniciativa recoge los compromisos previos de los socialistas y la propuesta elaborada por Indra por encargo de la Generalitat, exigiendo al PSC y al PSOE que cumplan lo que habían acordado.

