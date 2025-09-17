El diputado de Junts Isidre Gavín ha propuesto este miércoles en el Congreso crear una nueva filial de Aena en Cataluña que gestione de manera independiente los aeropuertos de Barcelona, Girona, Reus y Sabadell.

En el marco del debate de la Ley de Navegación Aérea en la Cámara Baja, Gavín ha criticado la visión centralizadora que tiene esta norma y la gestión de las infraestructuras del transporte en general.

«El Gobierno se llena la boca de que están con una visión plurinacional, pero cuando hay que llevarlo a la práctica el modelo sigue siendo centralizado», ha criticado.

En este sentido, Gavín ha avisado de que esto a Junts no le complace y luchará para que se cree una filial de Aena que incorpore a todos los aeropuertos que la compañía gestiona en Cataluña, que son los de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell.

Esto, según el diputado de Junts, permitiría «corregir las desviaciones» de una gestión que a su juicio ha concentrado «toda la circulación en el aeropuerto de Barcelona» en detrimento de Girona y Reus.

Durante el debate, la diputada de ERC Inés Granollers también se ha mostrado crítica con la visión «centralista» del Gobierno, mientras que la diputada del PNV Nerea Renteria también ha defendido la idea de que el País Vasco participe en la gestión de los aeropuertos vascos.

La propuesta de Junts se hace justo un día después de que el Parlament de Baleares, con el apoyo del PP y la abstención del PSOE, tomara en consideración una proposición de ley de Més per Mallorca y Més per Menorca para transferir a la Comunidad Autónoma la titularidad de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet.

La idea de esta propuesta es transferir a Baleares la titularidad de estos aeropuertos y los bienes de dominio público de Aena y las competencias de ejecución, así como la creación de una autoridad aeroportuaria de Baleares en la que estén presente el Govern, los Consells y el Estado.