ERC frena los presupuestos de Illa porque el Gobierno se niega a ceder la gestión del IRPF

Esquerra Republicana ha decidido poner freno a la negociación para los presupuestos de la Generalitat. Ello, después de la negativa del Ejecutivo central a ceder la gestión del IRPF a Cataluña tras una reunión clandestina producida este viernes entre el líder de la formación independentista, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según los republicanos catalanes, no habrá ningún tipo de acuerdo para secundar las cuentas públicas del líder del PSC, Salvador Illa. Mismo quien, horas antes de conocerse el encuentro secreto en Moncloa entre Junqueras y el presidente socialista del Gobierno, creía tener encarrillado un posible pacto presupuestario.

Las informaciones sobre el cónclave a puerta cerrada entre ambos dirigentes, que ha sido adelantada por el diario La Vanguardia, ha sido confirmada a OKDIARIO a través de fuentes conocedoras del encuentro. El motivo de la reunión, no fue otro que intentar cerrar un acuerdo para la cesión, por parte del Ejecutivo central a la Generalitat, de la recaudación íntegra del IRPF.

Una gestión recaudatoria, además, que ha sido desde una inicio una de las condiciones que ERC puso sobre la mesa de las negociaciones para lograr sellar un acuerdo para aprobar unas cuentas públicas para el gobierno catalán liderado por Illa.

Según ha podido saber también este periódico, el líder de ERC ha convocado a los suyos a una reunión de la dirección de su ejecutiva para, más tarde, reunir a su consejo nacional, máximo órgano del partido entre congresos en el que será el propio Junqueras quien, a partir de las 12:30 horas del mediodía, comunique el resultado del encuentro con Sánchez ante los medios de comunicación.