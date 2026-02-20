El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quiere cerrar el acuerdo presupuestario en su Comunidad de forma inminente. Cuenta ya con el apoyo de los Comunes, pero necesita los votos de ERC. Para conseguirlos ya está tejiendo un acuerdo que obliga al Gobierno a ceder la recaudación y gestión íntegra del IRPF en Cataluña. La exigencia de ERC al PSC se ha convertido ahora en exigencia de Illa a Pedro Sánchez .

Según fuentes del PSC, el presidente catalán, recién reincorporado a sus tareas presidenciales, tras haber estado convaleciente de su osteomielitis púbica, se ha fijado como objetivo, cerrar el acuerdo con ERC a ser posible la semana próxima. Su oferta-señuelo para los independentistas de Oriol Junqueras, consiste en comprometerse a que «en esta ocasión, sí» puede garantizar que Cataluña recaudará la totalidad de su IRPF, lo que la sitúa al margen del régimen común de las CC.AA, que recaudan el 50% del impuesto generado en sus respectivos territorios.

La medida en cuestión fue una de las condiciones que en su día puso ERC para investir a Illa, en 2024, y la que ha puesto en todo momento como condición sine qua non para sentarse a negociar los presupuestos generales del Estado que Sánchez no ha logrado aprobar desde el inicio de la presente legislatura. Pero el argumento que se ha venido poniendo sobre la mesa hasta la fecha era que no había suficiente personal en la Agencia Catalana para poder asumir esa recaudación del 100%.

Ahora Illa ha pisado el acelerador y exige a Sánchez que la titular de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero, dé ya el visto bueno a esa nueva cesión a Cataluña, que es el «guiño» definitivo que esperan los independentistas de ERC. El presidente catalán ha asegurado hoy mismo, durante la reunión del Consejo Técnico de la Generalitat «Sé qué tenemos que hacer, sé como hacerlo y sé que lo haremos, el compromiso es total».

Recientemente, ERC ha retirado la proposición de ley que registró en el Congreso de los Diputados al ver que no se cumplía uno de los puntos clave del acuerdo que permitió investir presidente a Salvador Illa. Con el argumento de que ahora parece «más factible» negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión ERC retiraba su pelea en solitario por conseguir la recaudación, gestión y liquidación del IRPF, pero Illa la ha rescatado, la esgrime y la compromete.

A Sánchez le ha presentado la cesión del total del IRPF en modo de exigencia y con la «esperanza», según fuentes socialistas consultadas, de que, una vez desbloqueados los presupuestos catalanes, ERC accederá también a sentarse a negociar los de España, algo a lo que se ha negado hasta la fecha.