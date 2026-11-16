A partir del 25 de diciembre de 2026: la Seguridad Social confirma la devolución de años de cotización a los trabajadores que cumplan estas normas para aumentar su pensión

La Seguridad Social permitirá que determinados trabajadores recuperen años de cotización que hasta ahora no aparecían en sus historiales laborales. La medida entrará en vigor el próximo 25 de diciembre de 2026 y está dirigida a antiguos deportistas profesionales que desarrollaron su actividad antes de que sus respectivas disciplinas se integrasen en el Régimen General. El cambio puede resultar especialmente importante para quienes no alcanzan los 15 años mínimos exigidos para acceder a una pensión contributiva o para aquellos que desean mejorar una prestación que ya tienen reconocida. Sin embargo, no se trata de una ayuda universal, ya que existen una serie de requisitos concretos, periodos determinados y colectivos que quedan expresamente excluidos.

Quiénes podrán recuperar años cotizados

La medida está recogida en el Real Decreto 739/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de septiembre. Su objetivo es reconocer los periodos de actividad profesional desarrollados entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha en la que cada colectivo deportivo pasó a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social.

Los beneficiarios deberán haber residido en España, ejercido habitualmente su actividad deportiva en territorio nacional y contado con un contrato profesional sujeto a la relación laboral especial de los deportistas. No basta, por tanto, con haber practicado un deporte de manera federada o aficionada, ya que es imprescindible acreditar que existió una relación laboral profesional.

Las disciplinas y los años que se podrán reclamar

La incorporación de los deportistas al sistema de la Seguridad Social se produjo de manera progresiva. Por este motivo, los periodos que podrán reconocerse dependerán de la disciplina practicada:

Ciclismo profesional: hasta el 1 de febrero de 1992.

hasta el 1 de febrero de 1992. ⁠Baloncesto profesional: hasta el 1 de agosto de 1993.

hasta el 1 de agosto de 1993. Balonmano profesional: hasta el 1 de enero de 1998.

hasta el 1 de enero de 1998. ⁠Resto de deportistas profesionales: hasta el 1 de junio de 2003.

Los futbolistas profesionales quedan excluidos de esta regulación porque cuentan con una normativa específica. Tampoco podrán contabilizarse periodos que coincidan con otros ya cotizados a la Seguridad Social.

Cómo solicitar el reconocimiento al INSS

El procedimiento no será automático. Los interesados tendrán que presentar una solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), acompañada de un certificado expedido por el club o entidad deportiva en la que trabajaron. Si el club ha desaparecido o no conserva la documentación necesaria, podrá emitirlo la federación deportiva correspondiente, siempre que disponga de los datos.

La solicitud podrá realizarse al tramitar la jubilación o mediante una revisión de una pensión que ya esté reconocida. De esta manera, también podrán beneficiarse antiguos deportistas que actualmente sean pensionistas.

No tendrán que pagar por recuperar estos años

Una de las cuestiones más importantes es que el coste de este reconocimiento no recaerá directamente sobre los antiguos deportistas. Será el Consejo Superior de Deportes (CSD) quien asumirá el capital coste correspondiente a los periodos reconocidos.

Además, se utilizarán las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento para los trabajadores mayores de 18 años. Así, los años recuperados podrán servir para alcanzar el periodo mínimo de cotización o mejorar el cálculo de la pensión. La reforma pretende corregir una desprotección histórica de profesionales que trabajaron cuando su actividad todavía no estaba integrada en el sistema.