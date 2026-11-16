Meter los trapos en la lavadora está bien pero los ingenieros expertos coinciden: «La contaminación cruzada es muy común»

Diego Fernández es un ingeniero químico que se ha convertido en viral en las redes sociales por sus vídeos en los que aconseja a los ciudadanos sobre esta materia relacionada con las labores domésticas. En una de sus últimas publicaciones, que cuenta con miles de reproducciones, ha dado una serie de consejos para lavar los trapos sucios en la lavadora y que esto no acabe en una contaminación cruzada dentro de uno de los electrodomésticos más utilizados de un hogar. Consulta en este artículo todo lo que dice este experto sobre el truco para lavar los trapos sucios.

¿Cómo lavas los trapos sucios de la cocina? Esto es un clásico que ocurre en hogares de todo el mundo con la llegada de los clásicos paños de microfibra que se pueden lavar y se pueden volver a utilizar gracias a un material resistente que no pierde sus propiedades por el lavado. El ingeniero químico Diego Fernández ha avisado sobre los peligros de la contaminación cruzada y por ello ha dejado claro que no hay que lavarlos junto al resto de prendas que utilices en el día a día.

«Me han criticado mucho por poner traperos y trapos sucios en la lavadora, pero ¿está bien o está mal?», comienza diciendo en el vídeo en el que avisa de uno de los grandes peligros en esta materia: la contaminación cruzada. «La contaminación cruzada en la lavadora sí puede ocurrir y es muy común, pero no está mal lavar traperos y trapos sucios en la lavadora si sigues un protocolo higiénico», avisa en este vídeo.

El peligro de los trapos sucios en la lavadora

Este ingeniero químico pone el foco en algo muy importante: «No mezcles con toallas o prendas de uso personal». «Debemos lavarlos a 60 grados con una o dos cucharadas de percarbonato de sodio junto al detergente», avisa sobre el componente estrella que hará que salte la suciedad y las bacterias de los trapos que durante las últimas semanas hemos estado utilizando en la cocina.

«Si tu lavadora no tiene elección de agua caliente, déjalos en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante una hora y luego los lavas de forma normal», cuenta para los usuarios que no tengan lavadora con agua caliente. «Si están muy perjudicados o manchados, el remojo es la mejor opción», dice sobre esta acción.

«El percarbonato de sodio libera oxígeno activo que no solo elimina manchas, sino que también acaba con las bacterias. Si lo usas junto a tu detergente en un ciclo de lavado a 40 grados centígrados o más, también mejora la higiene del lavado. Así disminuye el riesgo de contaminación cruzada entre prendas, por ejemplo, entre la ropa interior y el resto de la ropa», cuenta este experto en la materia.

«Ten en cuenta que la mayoría de las lavadoras de carga frontal como esta tienen una resistencia interna, es decir, calientan el agua aunque no tengan una manguera de agua caliente», dice a la vez que deja claro que: «Si la lavadora es de carga, siempre está la opción de ponerle el agua caliente por encima, así que ya no hay excusas».

Así que a la hora de lavar los trapos sucios de casa, el consejo es claro: hay que lavarlos por separado y siempre será recomendable añadir al detergente el percarbonato de sodio.