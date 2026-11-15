Eduardo Inda sale al paso de la enésima mención recibida procedente de Pedro Sánchez. El presidente ha vuelto a sacar a relucir su obsesión por el director de OKDIARIO este domingo en una nueva aparición televisiva, y tiene un mensaje para él: un agradecimiento por «toda la publicidad que le estás haciendo a OKDIARIO en general y a mí en particular, me estás convirtiendo en el periodista más conocido de este país. La publicidad que le estás haciendo a este proyecto de libertad que es OKDIARIO es impagable». Eso sí, Inda cree que ya es momento de que el presidente se ponga serio: «Por qué no empezamos a hablar ya de las cosas serias en campaña. De los muertos que habéis provocado en el AVE, 115 entre Adamuz y Urda. De pactos con ETA, la banda que asesinó a 856 españoles, de los cuales 12 eran compañeros tuyos del Partido Socialista. O de las pulseras antimaltrato, de cómo fallaban, o de todo el dinero que han robado tu amigo Koldo y todo tu entorno». Concluye el director de OKDIARIO: «Espero que de aquí al 29 hablemos de lo que importa a los ciudadanos, a los que Eduardo Inda importa un pimiento».