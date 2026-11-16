La mezcla de tabaco, jabón y agua que ayuda a eliminar las plagas de las plantas y proteger el jardín: así se prepara el insecticida casero y las precauciones que debes tener en cuenta

Cuidar las plantas del jardín puede parecer una tarea sencilla, pero hay un problema que puede aparecer en cualquier momento y poner en peligro su desarrollo: las plagas. Pulgones, mosca blanca, cochinillas y otros pequeños insectos se pueden instalar en las hojas y los tallos, alimentarse de la savia y debilitar progresivamente las plantas. Ante esta situación, muchas personas buscan alternativas a los insecticidas convencionales.

Entre los remedios que circulan desde hace años, se encuentra una mezcla de tabaco, jabón y agua. Los jardineros explican la efectividad de este remedio casero por la nicotina presente en el tabaco, a la que se le atribuyen efectos tóxicos sobre numerosos insectos. El jabón, por su parte, facilita el contacto de la mezcla con los insectos y ayuda a extender el líquido sobre las plantas.

Por qué se utiliza el tabaco para combatir las plagas de las plantas

Entre las plagas y enfermedades que pueden poner en peligro la salud de las plantas destacan los pulgones, las cochinillas y la araña roja. El pulgón es uno de los insectos más habituales en los brotes tiernos y los capullos. Puede ser verde o negro y hace que las hojas se enrollen, amarilleen y adquieran una textura pegajosa debido a la melaza que produce.

Por su parte, la cochinilla se alimenta de la savia y es muy fácil de identificar por su cubierta cerosa, que puede ser marrón o presentar un aspecto algodonoso. Afecta a numerosas plantas ornamentales y árboles frutales, provocando pérdida de color, deformaciones y hojas pegajosas, además de favorecer la aparición de negrilla.

Mientras, la araña roja es un ácaro de pequeño tamaño que deja pequeñas manchas amarillas o pardas en las hojas. Suele aparecer en los meses de verano, cuando las temperaturas son elevadas y el ambiente está seco. Por último, los caracoles y las babosas pueden causar importantes daños al alimentarse de hojas y brotes, sobre todo durante la primavera y el otoño.

En este contexto, el tabaco contiene nicotina, un alcaloide natural que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. El remedio casero que recomiendan los jardineros consiste en elaborar un extracto acuoso de tabaco y añadir jabón antes de aplicarlo sobre las zonas afectadas por los insectos.

La preparación tradicional comienza troceando 50 gramos de tabaco en cuerda y dejándolos en remojo en 1 litro de agua tibia durante 24 horas para extraer sus componentes. Por otro lado, se ralla jabón de coco puro y se disuelven 20 gramos en 200 mililitros de agua caliente. Una vez que ambas preparaciones están listas, se mezclan y se filtra el líquido oscuro con ayuda de un paño fino para retirar los restos sólidos. Finalmente, se diluyen 100 mililitros del concentrado en 1 litro de agua tibia antes de introducirlo en un pulverizador.

Cabe señalar que, aunque se trata de un producto de origen vegetal, la nicotina es una sustancia tóxica que puede penetrar en el organismo a través de la piel cuando existe contacto directo y prolongado. Por este motivo, es importante extremar las precauciones durante su manipulación. Las recomendaciones de seguridad agronómica de Embrapa Agrobiologia advierten de los riesgos asociados a los preparados concentrados de tabaco y señalan la importancia de utilizar equipos de protección, como guantes de goma y gafas protectoras.

La prevención es clave

Para evitar la aparición y propagación de plagas y enfermedades en las plantas, es fundamental adoptar una serie de medidas preventivas. Una de las más importantes es revisarlas con frecuencia, prestando especial atención al envés de las hojas, los tallos y los brotes nuevos, donde suelen esconderse muchos insectos. Detectar los primeros síntomas permite actuar a tiempo y evitar que el problema se extienda al resto del jardín.

También conviene controlar la frecuencia de riego. Según explica el experto en jardinería Alonso André, tanto el exceso de riego como la falta de agua pueden provocar síntomas similares en las plantas. Un riego excesivo puede impedir que las raíces reciban el oxígeno que necesitan y favorecer su pudrición, debilitando progresivamente la planta hasta comprometer su supervivencia.

Para comprobar qué le ocurre realmente a una planta, una de las principales recomendaciones consiste sacarla con cuidado de la maceta y observar las raíces. Cuando están sanas, suelen ser firmes y presentar un color claro, mientras que las que están podridas adquieren tonalidades oscuras o marrones, se vuelven blandas y pueden deshacerse al tocarlas. Si se detectan daños, es importante actuar cuanto antes, retirar las partes afectadas y revisar el estado del sustrato, en lugar de añadir más agua, ya que podría empeorar todavía más la situación.

«Es el mismo síntoma de deshidratación que de pudrición. Porque los dos son falta de agua en la planta. La diferencia entre ellas es lo que está abajo, que está podrido», afirma. Por otro lado, mantener una buena ventilación, evitar que las macetas estén demasiado juntas y realizar podas periódicas son medidas fundamentales para que las plantas crezcan fuertes y sanas.