El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido crear la figura jurídica de la «unión de la amistad» en el Código Civil. «Hay personas que nos cuidan sin ser pareja ni familia», ha detallado el líder socialista este domingo en un mitin electoral del PSOE en Alcorcón (Madrid) donde ha presentado su programa electoral. Allí ha lanzado cinco promesas electorales que han dicho que van a ser «un aperitivo» de lo que van a hacer «durante los próximos 4 años».

El líder socialista ha iniciado su anuncio del programa electoral agradeciendo la participación de la presidenta del partido, Cristina Narbona, quien tuvo que declarar como testigo en la causa de las cloacas del PSOE. «Me chivan que hay asociaciones que han participado y a las que quiero agradecer su presencia aquí», ha añadido.

Sánchez ha adelantado cinco promesas electorales que estarán en el programa que el PSOE lanza este domingo. Entre ellas, ha anunciado que se va a «incorporar» en el Código Civil una figura que ya está «en el navarro y catalán». En ese cuerpo normativo autonómico ya existe con el nombre de «unión de convivencia». «Nosotros lo vamos a llamar la unión de amistad», ha celebrado Sánchez.

«Hay personas que queremos y no son pareja ni tienen vínculos sanguíneos, que decidan cuidarnos y que merecen tener derechos y reconocimiento en nuestro Código Civil». En otras palabras, Sánchez promete extender los permisos que ahora existen para familiares o parejas a personas que simplemente conviven entre sí.

Impuestos a las casas vacías

Por otro lado, ha repetido el compromiso que ya había anunciado en mítines anteriores: «Vamos a blindar en la Constitución Española la revalorización de las pensiones y el derecho de las mujeres a abortar».

En otro sentido, ha señalado que tomará medidas para ampliar los «permisos parentales». «En España, si tienes un hijo de menos de 8 años, tienes un permiso, pero no tienes una retribución», ha narrado. En ese sentido, ha explicado que su compromiso es «crear una nueva prestación para el cuidado de los hijos de menos de 8 años donde se va a retribuir el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas a los padres y madres».

Además, ha dirigido una crítica «a los grandes fondos de inversión y grandes propietarios con viviendas vacías, apartamentos turísticos o precios de alquiler inasequibles». «Les vamos a poner más impuestos», ha manifestado Sánchez. Y ha advertido que no es todo lo que piensa hacer: «Esto es un aperitivo de lo que vamos a hacer durante los próximos 4 años».

Por último, ha anunciado que pondrá en marcha medidas a favor de los autónomos: «Son 3,5 millones en nuestro país». «Vamos a continuar en el avance para que los ingresos reales y cotizaciones sean una materialización en la próxima legislatura», ha señalado, para añadir que también tomarán medidas respecto a «la prestación por cuidados».