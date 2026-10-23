El técnico de la lavadora me dijo que para limpiarla y dejarla como nueva sólo tenía que pulsar 2 botones: adiós a la suciedad y los residuos

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en una casa. Hay familias que ponen tres, cuatro o incluso cinco lavadoras al día. Pero lo importante no es la frecuencia de su uso, sino su mantenimiento. Existe una forma para limpiar la lavadora y acabar con la suciedad y el polvo tan sólo pulsando dos botones. Las lavadoras modernas incorporan ya una función de autolimpieza que ayuda a prolongar la vida útil de la misma.

¿Por qué debes usarlo?

Cada vez que uses el programa de autolavado mantendrás el buen estado de tu electrodoméstico a lo largo del tiempo. Esta fácil y esencial medida puede evitar la proliferación de malos olores en el tambor y las tuberías internas, ya que el programa elimina los residuos con la presión y la temperatura del agua.

Este modo no funciona como un lavado habitual, y por lo tanto, no se aconseja el uso de detergente porque se generará un exceso de espuma debido a las características de este ciclo. Además, deberás vaciar por completo la lavadora y asegúrate de que no haya nada dentro en el tambor. Otra opción antes de iniciarlo, es sacar el cajón del detergente y enjuagarlo en el grifo para quitar el exceso de jabón acumulado y, seguidamente, volver a colocarlo para un mejor mantenimiento del aparato.

Para poder activar este modo de autolimpieza deberás pulsar el botón frontal específico o una combinación de dos teclas: lavado intensivo + lavado sin arrugas (o antiarrugas). Pulsa ambos botones de manera simultánea y mantenlos durante dos o tres segundos. Después, te aparecerá el modo «limpieza de tambor» en pantalla. A continuación, pulsa «iniciar». En caso de haber seguido estos pasos y no haber logrado este modo, dirígete al manual del fabricante.

Beneficios del programa de autolavado

La lavadora, como cualquier otro electrodoméstico, necesita una serie de cuidados y mantenimientos regulares para prolongar su vida útil y hacer que te dure más sin que se estropee. No beneficiarte de este modo de limpieza puede provocarte averías graves en tu electrodoméstico. Por eso, se recomienda programar esta función de autolavado una vez al mes o cada 30-40 ciclos de autolavado.