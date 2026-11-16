40 satélites de Amazon perdidos en 10 minutos: el cohete Vulcan de ULA falla en su primera misión con Amazon Leo

United Launch Alliance (ULA) perdió el domingo 15 de noviembre de 2026 los 40 satélites de Amazon Leo que llevaba su cohete Vulcan. El despegue fue a las 18:40, hora peninsular española, desde Cabo Cañaveral (Florida).

Según la propia ULA, el cohete sufrió una anomalía unos 10 minutos después. En el comunicado de su directo oficial de la misión Vulcan Leo 1, admite que «no logró poner en órbita la misión de Amazon». Era el primer lanzamiento del Vulcan para la red de internet por satélite de Amazon.

Diez minutos de vuelo normal

Hasta ese momento, el directo de ULA había narrado un ascenso sin sobresaltos. Al minuto y 45 segundos, los seis propulsores sólidos se separaron a unos 35 kilómetros de altura.

A los seis minutos, la empresa confirmó la separación de la primera etapa. Después se encendió la etapa superior, el Centaur V, y se abrió la cofia que protegía los satélites.

En ese instante el cohete volaba a unos 153 kilómetros de altura y a más de 17.700 km/h. Estaba al este de Charleston, en Carolina del Sur.

Ese fue el último parte técnico antes del comunicado. En el perfil de vuelo de ULA, el primer encendido del Centaur dura casi 12 minutos. Por tanto, a los 10 minutos la etapa superior debía seguir empujando hacia la órbita.

Retransmisión oficial del lanzamiento Vulcan Leo 1 del 15 de noviembre de 2026. Vídeo: United Launch Alliance

El día ya había tenido una parada. En el primer intento, la cuenta atrás se detuvo a 55 segundos del despegue. Un valor había superado un límite vigilado por ordenador, y el equipo fijó otra hora al final de la ventana.

La carga más pesada de ULA

El cohete llevaba más de 22.700 kilos de satélites. Era la carga más grande y pesada de la historia de ULA, según la compañía. Para Amazon también era su mayor lote en un solo lanzamiento.

Este Vulcan, bautizado V-012, estrenaba la versión con seis propulsores laterales. También volaba por primera vez un Centaur V pensado para la órbita baja.

Esa etapa es 1,8 metros más corta y lleva un tercio menos de combustible que el modelo anterior. Con ese ahorro de peso, cada cohete puede subir más satélites.

Ya cargado, el conjunto medía 65,5 metros y pesaba unas 903,5 toneladas. Así lo detalla la presentación de la misión en el blog de ULA.

El plan era soltar los satélites desde el minuto 70, sobre el Pacífico, a unos 459 kilómetros de altura. Iban a salir en 16 separaciones: cuatro de uno en uno y doce de tres en tres.

Regreso tras la tobera rota

Este vuelo marcaba la vuelta del Vulcan tras otro problema. En febrero, durante un lanzamiento, la tobera de uno de sus propulsores sólidos sufrió una anomalía.

ULA investigó ese fallo con Northrop Grumman, que fabrica esos motores, y con la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Incluso probó un motor a escala real en Utah.

La empresa halló tres causas creíbles y aplicó cambios en la tobera para este cohete. «Cada vuelo genera datos y cada vuelo nos enseña algo», dijo antes del despegue Mark Peller, presidente y consejero delegado de ULA.

Treinta y ocho lanzamientos para Amazon

Vulcan Leo 1 abría un contrato de 38 lanzamientos entre Amazon y ULA. Antes, el veterano Atlas V había completado ocho misiones con éxito para la misma red.

En su anuncio del 9 de noviembre, Amazon calculaba que el Vulcan subiría más de 1.500 satélites. Ningún otro cohete del programa iba a lanzar tantos.

«El Vulcan lanzará cerca de la mitad de nuestra constelación de primera generación», decía entonces Melissa Wuerl. Es la directora de sistemas de lanzamiento de Amazon Leo.

Amazon tira de Ariane 6

Amazon tiene casi 400 satélites lanzados en 14 misiones, según su página de seguimiento de misiones. La red inicial superará los 3.000 satélites.

La compañía reparte el trabajo entre varios cohetes. Con el europeo Ariane 6, por ejemplo, ya lanzó 32 satélites de golpe.

Tras el fallo, Amazon publicó una nota breve. «Todo lanzamiento tiene riesgo, y más en misiones inaugurales como LV-01», escribe la empresa, que sigue viendo a ULA como un socio de confianza.

Su próximo vuelo es un Ariane 64 con 36 satélites, no antes del 23 de noviembre. Forma parte del plan de lanzamientos de Amazon Leo.

Sin datos sobre la causa

ULA reconoce que todavía no tiene datos concretos sobre lo ocurrido. «Hoy no hemos estado a la altura de ese estándar», escribe, en referencia al éxito de cada misión.

La empresa no dice qué parte del cohete falló ni dónde acabaron los satélites. Tampoco ha dado una fecha para volver a volar.

Amazon no aclara si se retrasa la segunda misión en el Vulcan, que preparaba para unas semanas después. Amazon compite con Starlink en este mercado, y Vodafone ya ha llevado a Bruselas sus peticiones de reglas para competir con ambas.

El comunicado de ULA se ha publicado en el directo oficial de la misión Vulcan Leo 1, el 15 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: United Launch Alliance.