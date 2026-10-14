Vodafone pide a Bruselas reglas para competir con Starlink y Amazon Leo, aunque ya trabaja con esta última

Vodafone ha pedido a la Comisión Europea que estudie cambios regulatorios para ordenar la competencia entre las operadoras tradicionales y las empresas de satélites. La petición se trasladó el pasado 2 de octubre al equipo de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia. La operadora no menciona por su nombre a Starlink ni a Amazon Leo. El trasfondo, sin embargo, es la expansión de las constelaciones de SpaceX y Amazon en el mercado europeo de las telecomunicaciones.

Un marco legal para jugar en el mismo campo

Vodafone expone que compañías con enormes recursos financieros y tecnológicos pueden entrar en Europa con ventajas que las operadoras tradicionales no tienen. Pueden competir desde el espacio y también con redes terrestres, mientras el continente sigue muy fragmentado en operadores.

Por eso reclama un marco legal para una competencia sostenible entre redes terrestres y proveedores de conectividad satelital. También respalda la revisión de las directrices europeas sobre concentraciones, una reforma que las grandes teleoperadoras piden desde hace tiempo para poder fusionarse y ganar tamaño.

Amazon Leo, el rival que también es proveedor

La petición convive con un acuerdo anterior. El 2 de marzo de 2026, Vodafone anunció que usaría la red de satélites de Amazon Leo en Europa y África. Según la propia operadora, el pacto sirve sobre todo como enlace entre antenas aisladas y su red central, lo que evita tender fibra o montar enlaces radio de larga distancia. Los satélites también harían de respaldo si falla la fibra de un emplazamiento, por ejemplo por inundaciones. La compañía habla de hasta 1 Gbps de bajada y 400 Mbps de subida por emplazamiento.

Está previsto que los primeros emplazamientos se conecten este año, empezando por redes de Vodafone en Alemania y otros países europeos, y después en África a través de Vodacom. En este acuerdo el satélite habla con la antena, no con el móvil del cliente, y la petición a Bruselas apunta a las condiciones de competencia entre unos y otros.

La batalla es el móvil conectado al cielo

La otra pelea es la conexión directa entre satélite y teléfono, que permite que un móvil se comunique con un satélite sin pasar por una torre. Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom estudian crear una empresa conjunta para pujar, en 2027, por un tercio de la banda de 2 GHz que licitará la Comisión Europea para este tipo de servicios.

Por ahora, el socio tecnológico sería AST SpaceMobile, aunque la empresa conjunta no está constituida ni hay adjudicación confirmada. Vodafone ya participa con esa compañía en Satellite Connect Europe, una sociedad con sede en Luxemburgo para ayudar a las operadoras a incorporar conectividad satelital de órbita baja. Telefónica ha explorado con ella soluciones de conexión directa en España y Alemania.

La Comisión estudia la regulación y la reorganización del espectro satelital, sin que haya decisiones adicionales confirmadas. Hasta que llegue la licitación de 2027, la petición de Vodafone es una posición de parte en un debate que Bruselas todavía no ha cerrado.