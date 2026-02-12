Amazon Leo lanza hoy 32 satélites con Arianespace y supera las 200 unidades en órbita

Amazon Leo protagoniza hoy uno de los movimientos más importantes del año en el sector espacial. La compañía refuerza su constelación en órbita baja con una misión heavy-lift que marca el inicio de su calendario de grandes lanzamientos de 2026 y acelera su objetivo de ofrecer conectividad de alta velocidad en todo el mundo.

Un despegue clave desde Kourou

El lanzamiento se realiza desde el Centro Espacial de Guayana, en Kourou, a bordo de un cohete Ariane 64 operado por Arianespace. En esta misión viajan 32 nuevos satélites que elevarán la constelación de Amazon Leo por encima de las 200 unidades activas en órbita baja, una cifra que refleja el ritmo de despliegue que está alcanzando el proyecto.

Este lanzamiento no es aislado. Se trata del primero de 18 contratados por Amazon con Arianespace, dentro del mayor acuerdo comercial firmado en la historia de la compañía europea. El contrato garantiza capacidad de lanzamiento a medio plazo y consolida el papel del nuevo Ariane 6 en el mercado internacional.

Más cobertura y menor latencia

La estrategia de Amazon Leo se basa en desplegar satélites en órbita terrestre baja para reducir la latencia frente a los sistemas geoestacionarios tradicionales. Al situarse más cerca de la Tierra, la señal recorre menos distancia y mejora la experiencia de uso, algo clave para videollamadas, juegos en línea o servicios en la nube.

Con cada misión, la red gana capacidad, redundancia y estabilidad. Superar las 200 unidades permite ampliar zonas de cobertura y mejorar la continuidad del servicio, especialmente en regiones rurales o áreas con infraestructuras de telecomunicaciones limitadas.

Una carrera tecnológica en plena aceleración

El mercado del internet satelital vive una etapa de fuerte competencia. Las grandes tecnológicas han identificado en la conectividad global un área estratégica tanto para consumidores como para empresas. En este contexto, Amazon Leo busca diferenciarse mediante una combinación de infraestructura espacial y servicios digitales integrados.

La capacidad de Amazon para combinar conectividad con soluciones en la nube y servicios empresariales puede convertirse en uno de sus principales argumentos. No se trata solo de dar acceso a internet, sino de integrarlo en un ecosistema tecnológico más amplio.

Un evento que se puede seguir en directo

El lanzamiento de hoy podrá seguirse en vivo a través de YouTube a partir de las 17:00 horas en España. Amazon Leo demuestra que su apuesta por el espacio no es experimental ni puntual. La constelación crece a un ritmo constante y el acuerdo con Arianespace asegura continuidad en los próximos años. Cada nuevo lanzamiento acerca la meta de ofrecer internet de alta velocidad a millones de personas que hoy siguen fuera del mapa digital.