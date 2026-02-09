El iPhone 17 Pro Max vuelve a ridiculizar la carrera de los mAh: la mejor batería sin inflar cifras

Hay cosas que solo se entienden cuando convives con un móvil durante semanas. En mi caso, usando a diario el iPhone 17 Pro Max, la batería se ha convertido en uno de esos aspectos que no llaman la atención el primer día, pero que acaban marcando la diferencia con el paso del tiempo. No por tener el número más grande, sino por cómo se comporta cuando realmente lo necesitas.

¿Que pasa cuando dejas de mirar los mAh?

La batería iPhone 17 Pro Max no impresiona si lees sus especificaciones. De hecho, si uno se queda solo en los mAh, hay modelos Android que parecen muy superiores costando 4 veces menos. El problema es que esa comparación se cae en cuanto empiezas a usar el teléfono de verdad. Jornadas largas, muchas horas de pantalla, redes sociales, cámara, navegación, vídeos y trabajo diario no consiguen ponerlo contra las cuerdas como esperaba.

En mi caso, vengo de probar muchos smartphones y el patrón suele repetirse, el de baterías enormes que prometen mucho y luego obligan a activar modos de ahorro o a vigilar el porcentaje con cierta ansiedad. Con el iPhone 17 Pro Max, la experiencia es justo la contraria. Uso el móvil sin pensar constantemente en la batería, y eso es algo que no todos pueden decir.

Aquí es donde Apple vuelve a demostrar que su planteamiento es distinto. El sistema gestiona los recursos de forma muy afinada, el consumo en segundo plano está controlado y no hay drenajes inexplicables. El resultado es una autonomía estable, sin sustos, que se mantiene a lo largo del día incluso en jornadas exigentes.

Autonomía real en uso intensivo

En mi día a día, el iPhone 17 Pro Max aguanta sin problema un día completo de uso intenso y llega con margen al final de la jornada. No hablo de un uso ligero, sino de cámara, vídeo, mensajería constante, redes sociales y navegación con brillo alto. En ese escenario es donde se nota la diferencia frente a móviles que, pese a tener más capacidad, consumen mucho más rápido.

La sensación no es solo que dure mucho, sino que el consumo es predecible. Sabes que puedes salir de casa sin cargador y volver tranquilo. Esa confianza es algo que no aparece en una tabla comparativa, pero que pesa mucho cuando el móvil es una herramienta de trabajo y no solo un dispositivo de ocio.

La gran trampa de la carrera por los números

Después de usar este iPhone, llevo con él desde septiembre, la obsesión de algunos fabricantes por aumentar los mAh empieza a parecer una huida hacia adelante. Más capacidad para tapar ineficiencias, capas pesadas o procesadores poco optimizados. En el día a día da como resultado baterías grandes que no siempre se aprovechan bien.

El iPhone 17 Pro Max deja en evidencia ese planteamiento. Con menos mAh, consigue mejores resultados reales. No necesita limitar agresivamente aplicaciones ni recurrir a trucos poco transparentes. Simplemente funciona como esperas que funcione un móvil de este nivel.

¿La experiencia pesa más que la cifra?

Como usuario, lo que valoro a priori no es el número que aparece en las especificaciones, sino la tranquilidad de no estar pendiente del cargador. En ese sentido, la batería iPhone 17 Pro Max es una de las más equilibradas que he probado. No llama la atención con números grandes, sino con resultados constantes. Y quizá ese sea el mensaje más incómodo para la competencia, la autonomía no se gana inflando cifras, se gana afinando el conjunto. Apple vuelve a demostrarlo con hechos, esta vez sí.