Qué es el modo bajo consumo del iPhone y cuándo deberías activarlo

Seguro que te ha pasado: estás fuera de casa, sin cargador a la vista y el icono de batería se pone rojo. Es ahí cuando muchos usuarios recurren al modo bajo consumo del iPhone, una función integrada en iOS que reduce el gasto energético al mínimo sin desconectar lo esencial. Aunque lleva años disponible, todavía hay quien no sabe exactamente qué hace ni cuándo es buena idea usarla. Apple introdujo esta función pensando en prolongar la autonomía del iPhone cuando la batería empieza a escasear. Pero lo interesante es que no solo sirve para salir del paso: en algunas situaciones, puede activarse de forma preventiva para estirar la batería durante horas.

Qué hace exactamente el modo bajo consumo

Cuando activas el modo bajo consumo, el iPhone modifica varios ajustes del sistema para ahorrar energía. Reduce el brillo de la pantalla, detiene las actualizaciones en segundo plano, limita los efectos visuales y suspende tareas que normalmente siguen funcionando sin que te des cuenta, como la descarga automática de correo o la sincronización de fotos.

Disminuye el rendimiento del procesador de forma muy controlada. El objetivo no es que el móvil se vuelva lento, sino que gaste lo mínimo imprescindible para seguir funcionando sin problemas. En muchos casos, el usuario apenas nota diferencia en la experiencia de uso.

Cuándo deberías activarlo tú mismo

Por defecto, el iPhone te propone activar el modo bajo consumo cuando el nivel de batería cae por debajo del 20%, con una alerta en pantalla. Pero también puedes activarlo manualmente antes, si sabes que te espera un día largo sin enchufes cerca, un viaje en tren o una jornada con mucho uso del móvil.

También es útil si notas que la batería está bajando más rápido de lo normal o si quieres evitar que se consuma energía de más en segundo plano. No hace falta esperar a que el sistema lo sugiera, tú decides cuándo lo necesitas.

Cómo activar el modo bajo consumo en tu iPhone

Para activarlo, basta con seguir estos pasos:

Haz una pulsación prolongada en el icono Ajustes y p ulsa en Batería .

ulsa en . Activa la opción Modo bajo consumo.

En cuanto lo hagas, el icono de batería en la parte superior se volverá de color amarillo. Esto indica que la función está activa. También puedes añadir un acceso directo desde el Centro de control para activarlo con un solo toque.

Lo que no funciona cuando está activado

Aunque el modo bajo consumo está muy bien optimizado, hay algunas funciones que se ven afectadas. Por ejemplo, se detiene la subida automática de fotos a iCloud, se ralentiza la tasa de refresco en modelos con pantalla ProMotion, y puede que ciertas animaciones o efectos visuales se vean algo más sencillos. También se reducen las búsquedas de Spotlight en segundo plano.

Eso sí, cuando conectas el iPhone al cargador y la batería supera el 80%, el modo bajo consumo se desactiva automáticamente. Así no tienes que preocuparte de volver a cambiar la configuración manualmente.

Ideal para móviles antiguos o con batería degradada

El modo bajo consumo cobra especial sentido si tu iPhone ya tiene unos años o si la batería está algo desgastada. Activarlo en estos casos puede ayudarte a llegar al final del día sin tener que ir con el cargador encima. También es útil si usas el móvil principalmente para tareas básicas, como llamadas, mensajes o redes sociales, y prefieres ganar horas de autonomía sacrificando ciertas funciones secundarias.

Una herramienta discreta pero muy eficaz

Aunque no es tan visible como otras opciones de iOS, el modo bajo consumo del iPhone es uno de esos ajustes que puede marcar una gran diferencia en el día a día. No necesita apps extra ni complicadas configuraciones, y lo puedes activar siempre que lo necesites. Si aún no lo usas, quizá hoy sea un buen momento para probarlo.