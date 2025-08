Por qué tu smartwatch no cuenta bien los pasos (y no siempre es un fallo del reloj)

Si alguna vez has mirado el registro de actividad de tu reloj y te has sorprendido por lo bajo que parece, no estás solo. Es habitual que usuarios de modelos básicos se pregunten por qué su smartwatch no cuenta bien los pasos. Aunque en ocasiones puede deberse a un fallo de hardware o software, lo más común es que tenga que ver con cómo llevamos el reloj o qué tipo de actividad estamos realizando.

La importancia del movimiento de muñeca

Los relojes inteligentes y pulseras de actividad registran los pasos gracias a sensores de movimiento, especialmente acelerómetros y giroscopios, que detectan patrones asociados al caminar. Sin embargo, estos sensores dependen de una cosa, el movimiento de la muñeca. Cuando este no se produce, el dispositivo no interpreta que estamos caminando, aunque lo estemos haciendo realmente.

Aquí es donde surgen muchos de los errores. ¿Cuántas veces has ido andando mientras empujabas un carro de la compra, un cochecito de bebé o incluso una silla de ruedas? En todos estos casos, aunque tus piernas se estén moviendo, tus brazos no lo hacen de la forma habitual al caminar. Y si el smartwatch no cuenta bien los pasos, seguramente es porque no está recibiendo el movimiento necesario para registrar la acción.

Modelos de entrada, más sensibles a errores

Aunque esta limitación afecta a todos los dispositivos que funcionan con sensores de movimiento, es cierto que los modelos más económicos tienden a mostrar más imprecisiones. Los algoritmos de interpretación del movimiento suelen ser más básicos, y no siempre reconocen variaciones en la forma de caminar o la actividad física real.

En modelos más avanzados, encontramos soluciones como sensores adicionales, reconocimiento de patrones más complejos e incluso fusión de datos con otras métricas, como la frecuencia cardíaca o la localización GPS. Estos métodos permiten ajustar mejor el conteo, aunque no siempre son infalibles.

Caminatas invisibles y pasos fantasmas

El fenómeno también puede funcionar a la inversa. Es decir, que el reloj cuente pasos cuando en realidad no los estamos dando. Esto ocurre, por ejemplo, cuando movemos mucho las manos al hablar o gesticulamos con energía. En ciertos casos, incluso agitar el brazo al ritmo de la música o mientras vamos en coche puede sumarse erróneamente al recuento de pasos.

En los dispositivos más sencillos, no es raro encontrarse con estos “pasos fantasmas”. La clave para evitarlos está en llevar el reloj de forma adecuada, bien ajustado a la muñeca y en la mano dominante si así lo indica el fabricante.

Consejos para mejorar la precisión

Si tienes un smartwatch de gama media o de entrada, y ves que tu registro diario no refleja tu actividad real, puedes seguir algunos consejos. Por ejemplo, cambia el reloj de muñeca si una de ellas se mueve más. También puedes probar a sujetar el carro de la compra con una mano y dejar la otra libre, o llevar el reloj en el tobillo con una pulsera adaptada, aunque no todos los dispositivos lo permiten.

Otra solución es complementar el seguimiento con la app de salud de tu móvil. Algunos smartphones incorporan sensores que también pueden registrar los pasos si llevas el teléfono en el bolsillo. No es tan preciso como un buen reloj, pero sirve como contraste para identificar si realmente estás caminando más de lo que marca el reloj.

No todo es culpa del reloj

Aunque a veces el problema es técnico, en la mayoría de casos que un smartwatch no cuenta bien los pasos se debe a cómo y cuándo lo usamos. Empujar un carrito, andar con las manos ocupadas o simplemente dejar el brazo quieto altera el registro. Conociendo sus limitaciones y adoptando pequeños cambios, podemos conseguir un seguimiento más preciso y realista de nuestra actividad diaria.