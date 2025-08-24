Etapa de la Vuelta a España 2025 hoy, domingo 24 de agosto: horario, recorrido, perfil, de dónde sale y dónde verla en directo.

Ya ha arrancado esta competición tan esperada como es La Vuelta Ciclista a España 2025, ya que los amantes de este deporte estaban deseándolo tras el apasionante Tour de Francia que vivimos hace un mes y que volvió a ganar Tadej Pogacar. Ahora ya estamos metiéndonos de lleno en esta mítica ronda que organiza nuestro país y que ha comenzado este sábado 23 de agosto. Todo terminará el domingo 14 de septiembre, como es habitual, en Madrid. La etapa 2 que se celebra hoy, domingo 24 de agosto, arrancará en Alba y concluirá en Limone Piemonte, todavía en Italia. Hay que recordar que la competición consta de cuatro etapas llanas, cinco de montaña, una contrarreloj individual, otra por equipos, seis de media montaña, una llana con final en alto y tres onduladas con final en alto.

También hay que destacar que en esta edición de La Vuelta Ciclista a España 2025 el pelotón tendrá que recorrer un total de 3.151 kilómetros repartidos en 21 etapas, una distancia algo menor que la del último Tour de Francia. Primoz Roglic, que no participa en esta edición, es el vigente campeón y todos los ciclistas tienen entre sus objetivos pelear por destronar al esloveno, aunque muchos se conformarían con saborear lo que significa ganar una etapa.

A qué hora empieza La Vuelta a España 2025 hoy domingo 24 de agosto

El pelotón que participa en esta etapa 2 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, domingo 24 de agosto, comenzarán a las 13:35 horas (horario peninsular) en Alba con una salida neutralizada, mientras que la organización estima que empezarán a cruzar la meta a las 17:21 horas, una menos en las Islas Canarias, que estará situada en Limone Piemonte.

Recorrido y perfil de la etapa de hoy de Alba a Limone Piemonte

La etapa 2 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, domingo 24 de agosto, sigue transcurriendo por Italia y arrancará en la localidad de Alba. Los ciclistas tendrán que pedalear hasta cruzar la línea de meta en Limone Piemonte, teniendo que recorrer un total de 159,6 kilómetros. Se trata de la primera y única etapa llana con final en alto que hay en la competición.

Esta etapa 2 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, domingo 24 de agosto, promete ser apasionante, ya que ese final en alto con los últimos 10 kilómetros al 5,1%, siendo de segunda categoría el Limone Piemonte, podrían ser muy importantes para aquellos ciclistas que aspiran a conquistar esta mítica ronda española.

Dónde ver La Vuelta a España hoy en directo

Los medios de comunicación que compraron los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país de forma íntegra todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025 fueron Max y Eurosport. Hay que tener en cuenta que RTVE ofrecerá gratis y en abierto en directo por televisión el último tramo de cada carrera a través de La1 o de Teledeporte. También hay que tener en cuenta que estos medios tienen sus aplicaciones para ofrecer en streaming y en vivo online todo lo que suceda en las carreras, como a través de sus páginas webs para acceder con un ordenador. Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en cada jornada.

Por dónde pasa la etapa de La Vuelta a España 2025 hoy

Esta etapa 2 de La Vuelta Ciclista a España 2025 sigue transcurriendo de manera íntegra por Italia. Hoy, domingo 24 de agosto, todo comenzará en Alba y el pelotón tendrá que ir pasando por enclaves como Bergoglio, Savigliano, Cuneo, Villanova Mondovi o Borgo San Dalmazzo antes de llegar al Limone Piemonte.

Dónde escuchar por radio la etapa de La Vuelta a España hoy

Todos aquellos amantes del ciclismo que no puedan ver por televisión en directo esta etapa 2 de hoy, domingo 24 de agosto, de La Vuelta Ciclista a España 2025 o el resto de pruebas deben saber que podrán escucharlas por la radio. Emisoras como Cope, Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con las carreteras para contar todo lo que esté haciendo el pelotón en cada jornada.