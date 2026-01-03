Confirmado: TVE, La Sexta y Atresmedia cambian su programación hoy y este es el motivo

Las principales cadenas de televisión en España, entre ellas TVE y las del grupo Atresmedia como Antena 3 y La Sexta, han modificado su programación habitual de este sábado 3 de enero debido a la emisión de espacios informativos especiales dedicados a los acontecimientos internacionales que se están desarrollando, en particular la cobertura de la captura del narcochavista Nicolás Maduro en Venezuela por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En lugar de la programación habitual para este sábado, varias cadenas han reforzado sus espacios de actualidad con ediciones especiales, con el objetivo de ofrecer seguimiento en directo y análisis de última hora de los hechos políticos y diplomáticos que están marcando la actualidad internacional. En el caso de Atresmedia, por ejemplo, se ha mantenido la emisión de programas especiales en horario de prime time, con contenidos orientados a explicar y contextualizar lo sucedido, y se han programado ediciones extraordinarias de espacios informativos para cubrir las noticias más relevantes.

Este tipo de ajustes en la parrilla no es habitual en sábados sin grandes acontecimientos, pero se ha convertido en una práctica recurrente cuando hay hechos de gran impacto público o internacional que requieren atención informativa continua.

En el caso de TVE, la corporación pública ha optado por ampliar sus espacios informativos, reforzando los Telediarios y programando bloques especiales dentro de La 1 y el Canal 24 Horas. El objetivo es ofrecer un seguimiento continuado de los acontecimientos, con conexiones en directo, corresponsales internacionales y analistas que ayuden a interpretar el alcance de la crisis y sus posibles consecuencias.

Por su parte, La Sexta ha vuelto a apostar por su perfil marcadamente informativo. La cadena ha ajustado su parrilla para dar más peso a los programas de actualidad, con ediciones especiales de sus espacios informativos y de debate, centrados en explicar el contexto político, militar y legal de la operación anunciada por Estados Unidos, así como sus efectos en América Latina y en la escena internacional.

El grupo Atresmedia, que también integra Antena 3, ha realizado cambios puntuales en función de la evolución de la noticia, reforzando sus informativos y manteniendo una programación flexible que permite interrumpir contenidos habituales si se producen novedades relevantes. Esta estrategia responde a una práctica cada vez más común en televisión: adaptar la parrilla en tiempo real cuando la actualidad lo exige.