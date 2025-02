Ni ‘El juego del calamar’ ni ‘La gloria’: la serie coreana que está rompiendo récords en Netflix

Las series coreanas se han convertido en uno de los grandes aciertos de las plataformas de streaming. Series como El juego del calamar, de la que se ha estrenado recientemente la segunda temporada, Dulce hogar, Estamos muertos, La gloria, My First First Love, Aún así, Una de ellas, Las inclemencias del amor o Do Do Sol Sol La La Sol son todo un éxito de audiencia desde que se estrenaron en la plataforma de la N roja. La serie Si las estrellas hablaran (When the Starts Gossip), se ha posicionado desde su estreno el pasado 4 de enero como una de las preferidas de los usuarios de Netflix. Una original y emocionante serie de ciencia ficción cuenta la historia de un astronauta y una turista que viven en mundos opuestos y tienen objetivos distintos, pero que deciden viajar al espacio juntos y, contra todo pronóstico, acaban enamorándose.

Una curiosidad de esta serie coreana es que cada fin de semana se estrenan dos episodios de Si las estrellas hablaran, lo que está manteniendo el interés de sus seguidores. Por ahora solo están disponibles en el catálogo de Netflix ocho episodios de la serie, aunque en total serán 16 y el último se lanzará el próximo 23 de febrero. La serie Si las estrellas hablaran es una original mezcla de elementos tan diferentes como ciencia ficción, ciencia y humor. Una divertida comedia que ha sido dirigida por Park Shin-woo y cuenta con el guion de Seo Sook-Hyang.

¿De qué trata la serie Si las estrellas hablaran?

La historia que cuenta esta serie de comedia no puede ser más original. Sus protagonistas son Gong Ryong, un médico que ha pagado una cantidad astronómica de dinero para ir al espacio, y la comandante Eve Kim arriesgó su vida para ir a una misión espacial. Los dos están convencidos de que su convivencia en la estación espacial no será fácil, pero, aunque nadie se lo podía imaginar, al final se enamoran.

Según la sinopsis oficial de Netflix, Si las estrellas hablaran es «una comedia romántica sobre un astronauta y una turista que se conocen y se enamoran en una estación espacial. Gong Ryong es un ginecólogo-obstetra con un gran sentido de la responsabilidad que llega a la estación espacial como turista. Por su parte, Eve Kim es una astronauta coreano-americana».

Como ya hemos comentado, el médico Gong Ryong se ha gastado una fortuna para convertirse en turista espacial y viajar junto a una tripulación de científicos. Este doctor no deseaba viajar al espacio, pero se ve obligado a hacerlo por indicación de la familia de su pareja. Su suegro está obsesionado con expandir su linaje y le pide ayuda para llevar esperma y óvulos al espacio, lo que es realmente complicado. Este ginecólogo que ha atendido miles de partos y en los lugares más inesperados se tendrá que enfrentar al vacío del espacio y a esta nueva situación.

Esta serie parece la típica comedia romántica de chico conoce a chica, pero en este caso en un lugar increíble: una estación espacial. Pero, además, esta original serie se sumerge en otras cuestiones más densas que un simple romance entre dos personas totalmente diferentes. Además, para muchos usuarios de la plataforma de streaming Netflix, la serie destaca por las buenas interpretaciones de sus protagonistas el actor Lee Min-ho como el médico Gong Ryong y la actriz Gong Hyo-jin que da vida a la científica y turista especial Eve Kim, sus irónicos diálogos y las situaciones divertidas que se plantean.

El reparto de esta serie coreana

El papel del médico que decide embarcarse en esta aventura lo interpreta el actor Lee Min-ho al que hemos visto en ficciones como Pachinko, Boys Before Flowers o El rey: Monarca eterno. La actriz Gong Hyo-jin interpreta el papel de Eve Kim, la científica y turista espacial curiosa. También tiene un papel de peso en esta serie el actor Kim Ju-hun que da vida al novio de Eve Kim con el que se crea un tenso triángulo amoroso con los dos protagonistas.

En el reparto de esta serie también están los actores Oh Jung-se que da vida a Khang Khang-su, Han Ji-eun a Choin Gon-eu, Heo Nam-jun a Lee Seung-jun, Lee Cho-hee a Donna Lee y Lee El a Kang Chief, entre otros. También está el actor español Alex Hafner que interpreta el papel de Santiago González, el capitán de la tripulación espacial y sorprende por su especial sentido del humor.

En suma, la serie Si las estrellas hablaran es muy original para ser una ficción coreana porque es una mezcla de humor, romance y ciencia ficción. Esta nueva serie de Netflix es una buena opción para los que disfrutan con las series coreanas y están buscando una ficción diferente en el catálogo de esta plataforma de streaming.