Pasó desapercibida pero es mejor que ‘El juego del calamar’: así es el éxito oculto de Netflix

Uno de los estrenos más esperados del 2024 en Netflix fue la segunda temporada de la serie El juego del calamar que se estrenó el pasado 28 de diciembre. En 2021 esta original serie coreana se convirtió en la serie más vista de toda la historia de Netflix y la segunda parte, aunque no parece que vaya por el mismo camino ya que está recibiendo bastantes críticas, ya se encuentra esta semana liderando el Top10 de la plataforma de la N roja. Además de esta serie en el catálogo de Netflix se puede encontrar otra que pasó cuando se estrenó en 2020 desapercibida: Alice in Borderland. Las visualizaciones de esta serie de ficción experimentaron una gran subida tras el estreno en 2021 de El juego del calamar, debido a las numerosas comparaciones que hicieron los usuarios de Netflix. Alice in Borderland es una serie de televisión japonesa de suspense que está basada en el manga homónimo.

La serie Alice in Borderland ha sido dirigida por Shinsuke Sato y está protagonizada por los actores Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya y Yûki Morinaga. Lo que más sorprende es su original trama que atrapa a los espectadores desde el primer minuto y logra que la tensión y la complejidad de la serie vaya creciendo cada vez más. Su punto de conexión con El juego del calamar es que sus protagonistas también tienen que superar ciertos juegos peligrosos y sorprendentes y que su trama esconde una crítica a la corrupción de la sociedad actual y al poder del dinero.

Esta ficción sorprende también por ser una gran producción que ha contado con unos increíbles efectos visuales utilizados para crear esta realidad alternativa y con un reparto de actores que sorprende desde el primer episodio. Las increíbles imágenes de Tokio totalmente vacío están generadas por CGI al igual que otras localizaciones de los juegos e incluso el leopardo que persigue a los protagonistas en el túnel. La serie Alice in Borderland es una buena opción para los que están buscando una serie a la altura de la primera temporada de El juego del calamar.

¿Qué ocurre en la serie Alice in Borderland?

Los protagonistas de esta serie son Arisu (Kento Yamazaki), Karube (Keita Machida), y Chota (Yûki Morinaga), un grupo de amigos que, de repente, se encuentran solos en un Tokio abandonado en lo que parece una especie de realidad alternativa. Como en El juego del calamar para sobrevivir estos jóvenes deberán competir en varios juegos peligrosos, pero en esta serie están relacionados con videojuegos. Estos juegos son imprevisibles y su tipo y dificultad están determinados por cartas de la baraja de póker.

Cuando los jugadores sobreviven a su primer juego reciben «visas» que van aumentando cuanto más compiten. En el momento en que se les acaban estas visas, los jugadores son ejecutados por láseres rojos disparados desde el cielo. A diferencia de El juego del calamar, los jugadores de Alice in Borderland no pueden elegir participar o no en el juego ya que deben hacerlo para mantenerse por vida y que terminar abatidos un rayo láser.

La serie Alice in Borderland cuenta en Netflix con una segunda temporada en la que se presenta a diferentes jugadores que, tras ganar todos los juegos, deciden quedarse como ciudadanos en la realidad alternativa y ejercer de maestros de ceremonias de los siguientes participantes a estos jue. Netflix anunció que la producción de la tercera temporada de esta original serie ya estaba en marcha, pero por ahora no ha confirmado cuándo se estrenará, aunque los rumores apuntan a finales de 2025.

El reparto de esta original serie

Los tres protagonistas de la serie Alice in Borderland son tres jóvenes valientes y arriesgados: Arisu, papel interpretado por Kento Yamazaki, Karube por Keita Machida y Chota por Yûki Morinaga. Además en el reparto están los actores Tao Tsuchiya que da vida a la valiente Usagi, Nijirô Murakami a la inteligente Chishiya y Aya Asahina a su compañera Kuina.

Además cuenta con personajes muy originales como el Sombrerero, papel interpretado por Nobuaki Kaneko que es una clara referencia la novela Alicia en el País de las Maravillas, Niragi al que da vida Dori Sakurada o Aguni, papel que interpreta Sho Aoyagi.

La serie Alice in Borderland es una de las pocas que puede competir en originalidad con la coreana El juego del calamar en el catálogo de Netflix por su originalidad y por someter a los espectadores a una tensión constante desde el primer episodio. Habrá que esperar al estreno de las terceras temporadas de esta dos series para poder valorar si están a la altura de las primera entregas y si logran conquistar a los exigentes usuarios de la plataforma de streaming Netflix.