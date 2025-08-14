Un chino desvela cómo eligen sus nombres en castellano y los españoles no salimos bien parados: «OK. Espectacular»

Un ciudadano de origen chino que vive en España se ha hecho viral tras publicar en las redes sociales un vídeo en el que explica la originalidad de los españoles para ‘inventarse’ nombres en castellano. Este joven cuenta su propia historia de cómo una profesora en el colegio le puso un nombre de pila que nada tenía que ver con lo que significa su nombre en China. Consulta en este vídeo todo lo que debes saber sobre esta anécdota sobre los nombres en castellano a los ciudadanos chinos.

La comunidad china se sigue contando por miles en España y en 2024 el Instituto Nacional de Estadística informó que había 226.718 personas chinas residiendo en España, lo que supone un 3,5% de los extranjeros que viven en nuestro país. Esto supuso un incremento de 6.792 personas más que en el pasado año 2023. Por comunidades autónomas, Cataluña es la zona de España en la que más chinos residen con 63.954, seguida de Madrid (60.953) y después Valencia (27.265).

Esto también se debe en buena medida a las buenas relaciones entre España y China y la condición de la primera economía del mundo como socio comercial de nuestro país. El 2024 lo cerró como el segundo proveedor de bienes y el duodécimo cliente para las exportaciones. Según la página web Asianortheas, más de la mitad de las empresas chinas (un 65%) se establecieron en España entre 2010 y 2020. En los próximos años, todo hace indicar que esto podría aumentar con las últimas inversiones procedentes del país asiático que se han hecho en diferentes puntos de la península.

La historia de los nombres chinos en castellano

Decenas de miles de niños chinos se han formado en las escuelas de España y esto ha hecho que en 2024 los estudiantes chinos en universidades españolas superaran los 10.000. @jiajunyin3, que se hace llamar ‘El Chico Mercadona’ en las redes sociales, ha contado la curiosa anécdota de cómo en el colegio una profesora le puso un nombre en castellano que poco tenía que ver con el suyo original. Sobre ello también cuenta la historia de una niña a la que en el colegio también pusieron el nombre de Judit. El vídeo se ha hecho viral en las redes sociales.

«Su profesora o señorita le preguntó: ‘¿Tú cómo te llamas?’ Y le dijo: ‘Te llamas Judit’», comienza diciendo en el vídeo, que cuenta con un gran número de comentarios de usuarios de la red social TikTok. «Después la niña volvió a casa y dijo a su mamá: ‘Mamá, me llamo Judit’», cuenta entre risas esta joven chino que deja claro que: «Así es como nacen los nombres de chinos españolizados».

Acto seguido, @jiajunyin3, comienza a contar la historia de cómo acabó llamándose Jan en España. «A mí también me pasó lo mismo. Me preguntaban: ‘¿Cómo te llamás?’ Y le dije: ‘Jia Junyin’», cuenta. «Entonces me apodaron Jan y a partir de entonces me llamo así», afirma a la vez que deja claro que es «un nombre que se inventaron».

Polémica en los comentarios al vídeo

Este vídeo cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales y también con un gran número de comentarios de personas que han opinado sobre los ciudadanos chinos y los nombres en castellano que se inventan los españoles debido a la dificultad de entender el idioma.

«A los españoles les cuesta pronunciar vuestros nombres», reza uno de los mensajes más populares, a la vez que otra persona le contradice dejando claro que «la mayoría de los nombres no son nada complicados» y que «con un mínimo de esfuerzo se dicen fácilmente». Con más guasa, otra usuaria de la red social TikTok deja un comentario único. «De JaJoin hubiese sacado Joaquín», dice.