La AEMET avisa a Madrid porque vuelve la nieve y ya hay día: alerta en estas zonas

Alerta en estas zonas

Algunas zonas del país estarán en alerta ante lo que puede llegar en estas próximas horas, en especial, el corazón de España se prepara para lo peor, lo hace de tal forma que deberemos empezar a visualizar determinados cambios de tendencia que serán esenciales.

Una situación que nos invita a mirar al cielo, esperando esta nieve que pese a ser propia de esta época del año, en Madrid puede causar estragos. Toda precaución es poca, en especial si vamos a movernos un poco más por la ciudad.

Este es el aviso de la AEMET a Madrid ante la llegada de nieve

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Nuboso o cubierto, con apertura transitoria de grandes claros por la tarde, para volver a cubrirse al final. Brumas y nieblas en zonas altas, salvo en las horas centrales. Precipitaciones débiles y dispersas, que tenderán a remitir a partir de mediodía, en la Sierra serán más persistentes. Cota de nieve sobre 1600-1800 metros, bajando a partir de mediodía a 1400-1600. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con pocos cambios. Las mínimas se darán al final del día. Heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Viento flojo variable al principio, que tenderá a suroeste a partir de mediodía».

Las alertas estarán activadas en gran parte del país: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares y la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y de un carácter disperso en el Cantábrico oriental y, a excepción de Cataluña y Pirineo, en la mayor parte del tercio oriental. Es probable que se den chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas ocasionales, en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña donde también podrán ser persistentes. Cota de nieve: 2000 metros en el sureste, 1200/1400 en el noroeste bajando hasta 900/1000m. y 1500/1700 m. bajando a 1200/1400 m. en el resto, con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, en especial del noroeste. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Probables bancos de nieblas matinales en entornos de montaña, depresiones del nordeste y puntos del este de la meseta Sur. Brumas frontales al final del día en el noroeste. Temperaturas máximas en ligero aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. Mínimas en ascenso en el tercio este y en descenso en el resto de la Península. Pocos cambios en el resto incluido Canarias».