Aviso urgente de la AEMET a estas zonas de España porque habrá 50 centímetros de nieve: no estamos preparados

La AEMET ha lanzado un aviso urgente a estas zonas de España en las que puede haber hasta 50 centímetros de nieve, la realidad es que no estamos preparados para lo que llega. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, nos golpearán de lleno. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a estos cambios que serán claves.

Estaremos pendientes de un ciclo totalmente nuevo que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa en estos primeros días de vacaciones para muchos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que los desplazamientos se convierten en una realidad para la que deberemos empezar a estar preparados. Esos días en los que salimos de casa aprovechando el tiempo libre o con la mirada puesta a esos familiares a los que queremos visitar, antes de hacer cualquier plan, saber qué es lo que pasará es esencial, la previsión del tiempo cobra un interés especial.

No estamos preparados para este fenómeno

La llegada del invierno es inminente, pero eso no quiere decir que tengamos que asistir a este cambio de tendencia en los que todo puede ser posible. Emprenderemos una etapa en la que el descenso de las temperaturas acabará siendo una dura realidad que nos golpeará de lleno y que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar los mapas del tiempo para ir siguiendo unas borrascas que llegan acompañadas de un aire frío que puede ser histórico. Toda España o gran parte de ella, estará marcada por una situación para la que tocará estar preparados.

Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que salir más de lo esperado. Las nevadas o las lluvias intensas son especialmente peligrosas, por lo que, tocará empezar a ver llegar, este paraguas, ropa de abrigo, peor también extremar las precauciones en la carretera.

Estaremos inmersos en un cambio de tendencia que nos traerá lo peor de un invierno que trae novedades importantes en esta terrible previsión del tiempo.

En estas zonas de España habrá 50 centímetros de nieve

La nieve hará acto de presencia en estas próximas jornadas, habrá 50 centímetros en estas zonas en las que tendremos que prepararnos para lo peor. España se prepara para ver llegar este invierno que parece que ya apunta maneras y que nos afectará de lleno en gran parte del país.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares y la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y de un carácter disperso en el Cantábrico oriental y, a excepción de Cataluña y Pirineo, en la mayor parte del tercio oriental. Es probable que se den chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas ocasionales, en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña donde también podrán ser persistentes. Cota de nieve: 2000 metros en el sureste, 1200/1400 en el noroeste bajando hasta 900/1000m. y 1500/1700 m. bajando a 1200/1400 m. en el resto, con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, en especial del noroeste. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Probables bancos de nieblas matinales en entornos de montaña, depresiones del nordeste y puntos del este de la meseta Sur. Brumas frontales al final del día en el noroeste. Temperaturas máximas en ligero aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. Mínimas en ascenso en el tercio este y en descenso en el resto de la Península. Pocos cambios en el resto incluido Canarias. Heladas localmente moderadas en los principales entornos de montaña, también posibles en regiones aledañas de ambas mesetas».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán y litorales de Galicia y Asturias, con alisio moderado en Canarias y vientos flojos en el resto. Predominarán las componentes norte y este en Baleares y litorales del nordeste peninsular y la oeste en el resto, con intervalos moderados en la segunda mitad del día». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de poniente en Melilla. Probables chubascos localmente fuertes en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña donde también podrán ser persistentes. No se descartan acumulados significativos de nieve en montañas del norte peninsular».