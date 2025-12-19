Castilla-La Mancha en el punto de mira de la AEMET: lo que va a pasar en fin de año no es normal

Lo que va a pasar en fin de año no es normal, sino todo lo contrario, con lo cual puede acabar siendo lo que active las alertas de la AEMET. Estos expertos no dudan en adelantarse a lo que está por llegar, con unos mapas del tiempo que parece que nos sumergirán en lo peor de una situación del todo inesperada a las puertas de las vacaciones más esperadas del año. Es hora de saber qué pasará en breve con la mirada puesta a una situación que se irá complicando por momentos, a medida que avancemos en un invierno que apenas acaba de empezar.

No es normal lo que hemos tenido en el pasado, hasta ahora, ha sido una estación muy tranquila, con lo cual, no se parece al otoño que puede acabar siendo el que nos abre las puertas a esta nueva estación que nos estará esperando. Son tiempos de cambios y de descensos de las temperaturas, que combinados con precipitaciones da lugar a importantes nevadas que ponen a esta comunidad autónoma en el punto de mira de los expertos. Ahora y más que nunca, la previsión del tiempo cobra un importante protagonismo en los días en os que los desplazamientos se van multiplicando.

No es normal lo que va a pasar en fin de año, estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que la AEMET nos pone realmente en una situación complicada. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en este peligro que lo cambiará todo.

Los desplazamientos en esta época del año en la que podemos empezar a tener en consideración determinadas situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber qué pasará en un fin de año en el que lo que llega no es normal.

Vamos a despedir 2025 con la mirada puesta a un cielo que amenaza un giro radical que hasta el momento no sabíamos. Podremos enfrentarnos a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

La AEMET pone en el punto de mira a Castilla-La Mancha

Castilla- La Mancha se pone en el punto de mira de los expertos de la AEMET que no duda en darnos más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que la situación puede cambiar por momentos. El invierno llega a pasos agigantados para ofrecernos nuestra peor cara, con un giro radical en el que el descenso de las temperaturas y el frío acabarán siendo claves.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso o cubierto especialmente en el extremo oeste y noreste, fundamentalmente con nubes medias en el resto. Brumas y nieblas matinales en fondos de valle y en La Mancha, especialmente en la albaceteña. Precipitaciones débiles en la mitad oeste, especialmente en Guadalajara. Temperaturas mínimas en ligero descenso en La Mancha, en ligero ascenso en el tercio oeste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso en La Mancha y en ligero descenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en Parameras y en la Serranía de Cuenca. Viento flojo variable, con predominio de la componente este».

Para el resto de España el giro radical puede acabar siendo aún mayor: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares y la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y de un carácter disperso en el Cantábrico oriental y, a excepción de Cataluña y Pirineo, en la mayor parte del tercio oriental. Es probable que se den chubascos localmente fuertes, yendo con tormentas ocasionales, en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña donde también podrán ser persistentes. Cota de nieve: 2000 metros en el sureste, 1200/1400 en el noroeste bajando hasta 800/900m. y 1500/1700 m. bajando a 1200/1400 m. en el resto, con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, en especial del noroeste. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto.

Probables bancos de nieblas matinales en entornos de montaña, depresiones del nordeste y puntos de la meseta Sur. Brumas frontales al final del día en el noroeste. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. Mínimas en ascenso en el tercio este y en descenso en el resto de la Península. Pocos cambios en el resto. Heladas localmente moderadas en los principales entornos de montaña, también posibles en regiones aledañas de ambas mesetas».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán y litorales de Galicia y Asturias, con alisio moderado en Canarias y vientos flojos en el resto. Predominarán las componentes norte y este en Baleares y litorales del nordeste peninsular y la oeste en el resto, con intervalos moderados en la segunda mitad del día».