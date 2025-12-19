La nieve está a punto de llegar a España y es oficial: los expertos alertan del tren siberiano que llega a estas zonas de España

Los expertos lanzan una alerta ante la llegada de un tren siberiano a algunas zonas de España, la nieve está a punto de llegar y no es casualidad. Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en un problema para muchos. Son días de moverse por el país, de volver a casa para pasar una Navidad en familia y de hacerlo de tal forma que conseguiremos empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia que puede ser clave en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

La nieve es uno de los fenómenos que vamos a ver llegar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. El invierno llega a toda velocidad y lo hace de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor, con ciertas novedades que pueden cambiarlo todo. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que el tiempo pueden hacernos retrasar o volver a vernos atentos de la previsión del tiempo, la movilidad puede ser todo lo que debemos tener en consideración.

Está a punto de llegar la nieve a España y ya es oficial

Coincidiendo con el inicio del invierno llegan esos días en los que deberemos empezar a pensar en un fenómeno que es clave que se produzca en estos días. Tocará estar pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en casi cualquier zona de España.

Las alertas están activadas ante unas nevadas que pueden convertirse en un problema de movilidad. Es hora de saber qué nos está esperando en estas jornadas en los que el tiempo puede convertirse en un problema, en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo esencial.

Queremos descubrir qué nos espera en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver después de un otoño en el que las temperaturas han estado en gran parte del país por encima de lo que sería habitual. Son días de visualizar un cambio que puede convertirse en una dura realidad. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días de vacaciones y de cambio en los que la AEMET activa las alertas.

Los expertos alertan del tren siberiano que llega a estas zonas de España

Estas zonas de España se preparan para recibir un tren siberiano que puede cambiarlo todo y que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede convertirse en uno de los más terribles de los últimos tiempos, España se prepara para un giro importante en el tiempo que hay que tener en consideración.

Los expertos de Meteored nos explican lo que sucederá con este tren siberiano: «También se conoce como corriente en chorro o “jet stream”. Se trata de un canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre. Lo podemos ver como un río donde el aire discurre a velocidades de 100-250 km/h, con longitudes de miles de kilómetros, pero sólo unos pocos de ancho. Desde mañana el chorro polar trazará meandros muy pronunciados, lo que favorecerá la formación de bloqueos anticiclónicos en latitudes altas y el descuelgue de bolsas de aire frío y bajas que circularán bastante al sur, al ser desviadas por este potente escudo de altas presiones. Todo ello condicionará el tiempo de Europa en plena Navidad».

Siguiendo con la misma explicación: «Los meteorólogos y climatólogos de Meteored creemos que a lo largo de la semana que viene las altas presiones se fortalecerán entre Centroeuropa, Escandinavia, Islandia y las islas británicas. Este escenario es el sigue siendo más probable a día de hoy de acuerdo con el modelo europeo, pero la incertidumbre sigue siendo elevada ante una configuración tan compleja. En caso de cumplirse este escenario, entre este gran anticiclón y las bajas presiones que se deslizarán por el flanco meridional del anticiclón podría canalizarse una masa de aire polar continental procedente de Rusia, e incluso algún escenario no descarta que arranque desde Siberia. Estas últimas situaciones se conocen popularmente como siberianas, dando lugar a tiempo muy gélido en el continente europeo. Algunas irrupciones muy frías de aire polar continental han sido consideradas como siberianas cuando en realidad su región manantial se ha ubicado en las llanuras del este de Europa. En España el caso más mediático es el de febrero de 1956, cuando tres irrupciones siberianas dejaron temperaturas extremadamente gélidas en el oeste del continente europeo: el 2 de febrero la temperatura bajó hasta los -32 ºC en el Estany Gento, que sigue siendo el récord oficial español».

Será mejor ue nos preparemos para lo peor: «De momento, los modelos indican que la isoterma de -12 ºC a 850 hPa (unos 1500 metros) podría alcanzar el día de Navidad zonas de Polonia, Rumanía, Bielorrusia, norte de Bulgaria, Ucrania y podría extenderse hasta los Alpes, mientras que la isoterma de -8 ºC se extendería por buena parte de Europa, alcanzando las islas británicas. En definitiva, sería posible una situación de ola de frío».