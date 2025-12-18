El otoño madrileño se despide de forma abrupta para dar paso a un escenario puramente invernal. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que la región se enfrenta a un vuelco térmico inminente que coincidirá con el solsticio de invierno.

Tras un periodo de relativa estabilidad, los madrileños deberán rescatar la ropa de abrigo más pesada ante una bajada de los termómetros que se sentirá con especial dureza en los próximos días.

Adiós al otoño suave

La transición comenzará a notarse de manera progresiva. Según las previsiones, las temperaturas máximas en la capital y el área metropolitana empezarán a resentirse este mismo jueves, aunque el descenso más acusado se reserva para el fin de semana. Mientras que las mínimas se mantendrán en valores bajos pero estables, la sensación de frío se agudizará debido a la entrada de cielos nubosos y vientos de componente norte.

En el centro de la ciudad, los termómetros sufrirán para superar la barrera de los 10 grados durante las horas centrales del día, una situación que no se vivía con esta intensidad desde el inicio de la estación.

El primer escenario de la nieve

El verdadero desplome ocurrirá en las zonas de montaña. Enclaves como Navacerrada se preparan para un episodio de frío intenso donde el mercurio marcará valores significativamente inferiores al resto de la región. La AEMET prevé que la nieve haga su aparición oficial este domingo, decorando de blanco las cumbres madrileñas justo a tiempo para el comienzo oficial del invierno.

Este episodio de nieve en la Sierra no solo es un aviso para los amantes de los deportes de invierno, sino una señal de la masa de aire frío que se asentará sobre toda la meseta.

¿Lluvia en Nochebuena?

Aunque el frío será el protagonista indiscutible, la incertidumbre se mantiene respecto a las precipitaciones en la ciudad. Los expertos de la agencia señalan que, de momento, no se esperan lluvias abundantes en la capital hasta el día de Navidad. No obstante, existe una probabilidad real de que la Nochebuena (24 de diciembre) se vea empañada por chubascos aislados.

«El inicio del invierno astronómico este domingo marcará el punto de inflexión definitivo hacia temperaturas gélidas que podrían mantenerse durante toda la semana de fiestas», apunta la AEMET.

Recomendaciones para los próximos días:

Protección en el hogar : es el momento de revisar los sistemas de calefacción y aislar correctamente ventanas para evitar la pérdida de calor ante las heladas nocturnas.

: es el momento de para evitar la pérdida de calor ante las heladas nocturnas. Precaución en carretera : aquellos que planeen desplazarse a la Sierra durante el fin de semana deben extremar las precauciones por las posibles placas de hielo y las nevadas previstas para el domingo.

: aquellos que planeen durante el fin de semana deben por las posibles las previstas para el domingo. Salud pública: el contraste térmico entre el interior de los edificios y el exterior será muy marcado, por lo que se recomienda el uso de capas para evitar problemas respiratorios.

Madrid se prepara así para un estreno de estación marcado por el rigor climático, recordándonos que el invierno, aunque se haya hecho esperar, llega con toda su fuerza antes de recibir el nuevo año.