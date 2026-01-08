El Govern, en línea con los taxistas: sentencia que 10.000 licencias de VTC en Baleares «son una barbaridad»

El Govern de la popular Marga Prohens, en línea con los taxistas, ha sentenciado que 10.000 licencias de VTC en Baleares «son una barbaridad». Lo ha asegurado la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, quien ha precisado que el Ejecutivo trabaja para que la tramitación de las mismas se haga con seguridad jurídica y que se den «las que pueda absorber el territorio».

Del Valle ha hecho estas declaraciones después que la agrupación de Taxis-Pimem pidiera al Govern el rechazo a la concesión de estas licencias tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que reclama al Ejecutivo la tramitación de solicitudes suspendidas.

Según ha explicado, la sentencia obliga a tramitar 600 autorizaciones que se solicitaron en 2022 y fueron denegadas, así como más de 10.000 solicitudes de VTC, la mayoría de 2023, que fueron suspendidas también.

Con la ley aprobada por unanimidad en 2024 en el Parlament, se decretó que no se concederían licencias hasta disponer del reglamento de taxi VTC, que determinará cómo se darán las licencias y que, ha apuntado, está en fase final de tramitación.

La directora general ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» al sector, señalando que el Ejecutivo trabaja para que Baleares tenga las licencias «que necesita y que el territorio pueda absorber». «Es evidente que 10.000 licencias no supondrán una mejora en la movilidad», ha dicho.

Igualmente, ha expuesto que las solicitudes de las licencias se tienen que tramitar, no revisar, y que así se hará una a una. «Conforme a cada una iremos diciendo si sí o si no», ha añadido.

De las 10.000 licencias, 3.500 son en Mallorca y otras 6.500 en Ibiza, lo que según los taxistas, harían «insostenible» el modelo balear a nivel «económico, viario y medioambiental».

Uno de los argumentos que esgrimieron los taxistas para impedir la concesión de estas licencias es que la legislación en materia de transporte discrecional, da un resquicio al Govern para establecer condiciones más restrictivas a la hora de otorgar estas licencias, porque se habla de carreteras estatales (cuando en Baleares no las hay) y de traslados dentro de la comunidad autónoma (cuando las islas tienen unas limitaciones físicas que lo impiden).