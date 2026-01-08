Llegan a Níjar en narcolancha 79 inmigrantes ilegales, uno de ellos muerto con traumatismos graves

El desembarco de dos narcolanchas en Níjar (Almería) con 79 personas a bordo ha dejado un inmigrante ilegal muerto con graves traumatismos y otro desaparecido, un suceso que está investigando la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de enero en la cala del Cargadero de Mineral, en Aguamarga, Níjar, frente a las costas de Orán (Argelia). Las narcolanchas alcanzaron el litoral almeriense y los patrones forzaron a sus ocupantes a lanzarse al agua antes de emprender la huida. En el suceso se vieron involucrados 79 inmigrantes ilegales, todos varones de origen argelino, según han apuntado a Efe fuentes de la investigación.

El cadáver de uno de los inmigrantes apareció en la misma línea de costa y presentaba graves traumatismos. La investigación mantiene abiertas varias hipótesis sobre las causas exactas de la muerte, entre ellas el ahogamiento.

Además, las autoridades tratan de confirmar el paradero de una segunda persona que figura como desaparecida. La alerta procede del testimonio de los supervivientes, que comunicaron la ausencia de un compañero tras el desembarco, según las citadas fuentes.

Además del fallecido y del grueso del grupo de inmigrantes –que fueron interceptados por la Guardia Civil– un día después se localizó con vida a otros tres varones en las inmediaciones, que habrían llegado en la misma expedición.

Aumenta la violencia de las mafias argelinas en las costas de Almería. Invasión a punta de pistola patrocinada por el bipartidismo. pic.twitter.com/AnRYM6lDe9 https://t.co/i1dwaN1HxL — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) January 8, 2026

El episodio responde a un patrón ya consolidado en los últimos años: las mafias del hachís en el Estrecho han extendido su actividad al tráfico de personas, utilizando las mismas narcolanchas. Estos taxis-patera pueden plantarse en Europa en menos de una hora, con tarifas de entre 6.000 y 12.000 euros por inmigrante. Con lanchas mejores y más rápidas que las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los agentes tienen cada vez más difícil interceptarlas.

Ya el pasado mes de septiembre, al menos siete inmigrantes murieron tras la llegada de dos pateras a las costas de Almería.