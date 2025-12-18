Las pateras ponen rumbo a Almería: 134 inmigrantes ilegales en 24 horas y casi 5.000 en lo que va de año

Nueva avalancha migratoria en las costas de Almería. Al menos 134 personas alcanzaron de forma ilegal el litoral de la provincia este miércoles a bordo de varias embarcaciones, una de ellas con 83 varones de origen magrebí. En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a 4.839 inmigrantes llegados en patera a Almería –una media de casi 14 personas al día–, aunque estas cifras no incluyen a quienes logran pisar suelo español sin ser detectados por las autoridades.

A lo largo del miércoles, los equipos de Cruz Roja se activaron hasta en tres ocasiones para atender a más de un centenar de inmigrantes ilegales tras su traslado a Almería capital por parte de las autoridades.

Entre los rescates realizados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil figura el de una embarcación con 83 varones de origen magrebí, localizada a seis millas náuticas (11 km) al este de San José, en el municipio de Níjar, frente a la costa de Cabo de Gata.

Salvamento Marítimo recogió a los inmigrantes y los condujo al puerto de Almería, adonde llegaron a las 17:15 horas, mientras que una patrulla de Frontex se encargó de remolcar la patera.

Además, en Cádiz, las autoridades prestaron ayuda a seis inmigrantes magrebíes que intentaban cruzar el Estrecho a bordo de dos embarcaciones neumáticas de juguete. El aviso saltó a las 4:18 horas y dos horas después fueron localizados por un helicóptero de Salvamento Marítimo al suroeste Banco del Hoyo. Una patrulla marítima se encargó de trasladarlos al puerto de Cádiz.

Los equipos y voluntarios de Cruz Roja han atendido este año a 4.705 inmigrantes ilegales que han alcanzado en patera el litoral de Almería, según datos provisionales del 1 de enero al 16 de diciembre. Teniendo en cuenta las llegadas de este miércoles, el número asciende a 4.839. Las cifras de la ONG revelan un incremento de 14,3% en el volumen de atenciones a inmigrantes llegados por mar respecto a 2024.

Casi 36.000 llegadas ilegales en 2025

A España, desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre han llegado 35.935 inmigrantes ilegales, una media de 102 al día, según el último balance publicado por el Ministerio del Interior. La gran mayoría (32.212) lo hizo por vía marítima, a bordo de 1.209 pateras o cayucos.

De ese total, 8.315 alcanzaron la península, un 12% menos que en el mismo periodo del año pasado. Canarias, que en 2024 batió su récord histórico con 46.843 llegadas, ha experimentado una bajada del 60% (17.555 inmigrantes en 259 embarcaciones hasta la fecha). Sus principales países de origen son Mali (36,8 %), Senegal (25%) y Guinea (11,7%), según datos de Acnur.

En Baleares, por contra, las llegadas (7.295) se han incrementado un 27% respecto a 2024. También se han disparado las entradas terrestres en Ceuta (42%) y Melilla (+255%), con 3.723 inmigrantes en total. Cabe recalcar que Interior incluye en estos datos las llegadas a nado.

El 53% de los inmigrantes llegados a la península, Baleares, Ceuta y Melilla son argelinos, según datos de Acnur. Les sigues marroquíes (18%) y somalíes (9%). La ONG cifra en 416 los fallecidos en la ruta canaria y en 269 las víctimas entre los inmigrantes que trataban de alcanzar la península o Baleares.