Una nueva avalancha de pateras en Almería deja 170 inmigrantes ilegales más en 48 horas

La presión migratoria en las costas de Almería sigue escalando. Desde el domingo, al menos 170 inmigrantes ilegales han llegado a la provincia al bordo de una decena de pateras, según ha informado Cruz Roja este martes. Esta última avalancha se suma a los 117 inmigrantes que desembarcaron en el litoral almeriense entre el 4 y el 7 de agosto. Entre el 5 y el 9 de julio llegaron otros 170.

Medio centenar de voluntarios de los equipos de respuesta inmediata en emergencias (ERIE) de Cruz Roja se han desplegado en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería para asistir a los inmigrantes en estas dos últimas jornadas, proporcionándoles «atención sanitaria, alimentos, agua, mantas y apoyo humanitario básico», según ha explicado el coordinador de Cruz Roja en Almería, Fran Vicente.

Días atrás Vox registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Almería y Baleares.

Vox expuso que Almería es el «epicentro de la presión migratoria» en la península y, al margen de las islas Canarias y Baleares, «se ha convertido en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal». No obstante, añaden, «la cifra real de llegadas se desconoce, ya que no todas estas embarcaciones son detectadas por los mecanismos oficiales de vigilancia».

Los de Santiago Abascal pregunta al Gobierno por el número de pateras detectadas, la cifra de efectivos policiales en la zona y si se han puesto en marcha «medidas especiales» para reforzar el control marítimo en la frontera sur de España. Además, solicita conocer si está «garantizada» la «seguridad ciudadana» en Almería «ante la entrada masiva» de inmigrantes ilegales.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Baleares emitió un comunicado la semana pasada advirtiendo de la «saturación operativa» y la «carencia de recursos» ante las sucesivas oleadas. En las últimas horas, las diferentes islas suman 15 pateras interceptadas y casi 300 inmigrantes ilegales localizados. En lo que llevamos de agosto la cifra asciende a 78 pateras y 1.216 personas, y desde el 1 de enero han desembarcado ya 4.677 inmigrantes en las islas.