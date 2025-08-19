Llegan a Baleares 12 pateras y 218 ilegales en 24 horas

Baleares inicia la semana con el mismo ritmo de récord de llegada de pateras de inmigrantes ilegales que la semana pasada. En menos de 24 horas, las diferentes islas suman 12 pateras interceptadas y 218 inmigrantes ilegales localizados. 275 en enero, 543 en febrero, 132 en marzo, 319 en abril, 634 en mayo, 1056 en junio, 475 en julio y por ahora 1.140 en los días que llevamos de agosto. Sólo en estos días se han interceptado 75 pateras. Las Islas Baleares alcanzan el registro total de 4.601 inmigrantes llegados en patera desde que empezó 2025.

En total de 111 personas inmigrantes han arribado a las costas de Baleares a bordo de seis embarcaciones tipo patera durante la tarde del lunes y la madrugada de este martes, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo central, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo procedieron por la tarde de este lunes a la interceptación de 14 personas de origen magrebí en el Faro de Punta Anciola (Cabrera).

También durante la tarde del lunes, la Guardia Civil de Formentera interceptó un total de 15 personas de origen magrebí en zona de línea de costa de la isla de Formentera. Esa misma noche, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 24 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Formentera.

Ya durante la madrugada del martes, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado en torno a las 00:20 horas a un total de 24 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Formentera.

A las 1:45 horas, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo también han rescatado a 20 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Cabrera, mientras que a las 5:30 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 14 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Mallorca.

A todas estas llegadas hay que sumar las de seis pateras más a primera hora del lunes que arrojaron un saldo de 107 ilegales interceptados en las costas de Baleares.