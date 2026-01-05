Muere en Palma tras permanecer un año en coma el alemán que recibió una brutal paliza de dos menores

Palma sigue conmocionada tras conocerse la muerte de un alemán que permaneció más de un año en coma en el Hospital de Son Espases, víctima de una brutal paliza propinada por dos adolescentes que intentaban robarle el móvil e impresionar a las chicas con las que iban. La víctima, que luchó durante meses por su vida, finalmente no pudo superar las graves lesiones sufridas aquella fatídica madrugada del 30 de noviembre de 2024.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en la barriada de La Soledad. Según fuentes policiales, los menores atacaron al hombre de manera sorpresiva y despiadada, continuando la agresión incluso cuando la víctima ya estaba en el suelo, inconsciente y sin posibilidad de defenderse. Testigos describieron la escena como «horrible» y «desgarradora», asegurando que la violencia fue incontenible y brutal.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Son Espases, donde permaneció en estado crítico durante meses. La familia, desesperada, creó una web para recaudar fondos que cubrieran parte de la atención médica especializada. En un emotivo mensaje en la plataforma, los familiares anunciaron finalmente el fallecimiento del hombre, generando una ola de conmoción y consternación en la comunidad.

La Policía Nacional detuvo a los dos agresores, menores de edad, el 27 de diciembre de 2024, acusados de robo con violencia y tentativa de homicidio. La investigación reveló que el móvil sustraído durante la agresión fue localizado días después en calles cercanas al barrio de Son Gotleu. Además, el Grupo de Atracos de la Brigada de Policía Judicial recabó testimonios de varios testigos que presenciaron la agresión y confirmaron la ferocidad del ataque.

Vecinos de La Soledad y Son Gotleu expresaron su indignación. «Es aterrador que algo así pueda ocurrir en nuestra ciudad. Nunca imaginé que dos chicos pudieran hacerle tanto daño a alguien inocente», comentó un residente del barrio, visiblemente afectado. La noticia ha abierto un intenso debate sobre la violencia juvenil y la seguridad en las calles de Palma, generando preocupación entre padres y autoridades locales.

El suceso también ha reavivado la polémica sobre el sistema judicial para menores, cuestionando la capacidad de este para abordar delitos de extrema gravedad cometidos por adolescentes.

Mientras tanto, familiares y amigos del fallecido piden justicia y lamentan la pérdida de un hombre que «simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado». Palma llora la muerte de un vecino inocente y enfrenta un sombrío recordatorio de la violencia que puede esconderse en sus calles.