Aparatoso accidente de tráfico entre un ciclista borracho y un coche sin ITV en Palma

La imprudencia volvió a adueñarse del asfalto palmesano en la tarde del pasado 3 de enero, cuando un choque entre un ciclista en estado de embriaguez y un turismo que circulaba sin la ITV en regla encendió todas las alarmas de la Policía Local de Palma. El resultado: dos denunciados, responsabilidad compartida y un nuevo aviso sobre los peligros de ignorar las normas de tráfico.

Eran aproximadamente las 18.30 horas, ya entrada la noche, cuando una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) fue requerida en el camí de la Milana, una vía sin iluminación pública, tras registrarse un accidente por alcance. A su llegada, los agentes se encontraron con una escena tan reveladora como preocupante: un ciclista herido y un conductor sorprendido por las múltiples irregularidades que rodeaban el siniestro.

Tras las primeras diligencias, la investigación policial confirmó lo que muchos temen en las carreteras: una peligrosa combinación de negligencias por ambas partes. El ciclista, un hombre español de 49 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia con un resultado de 0,48 mg/l, una tasa elevada que comprometía seriamente su capacidad para circular con seguridad. Pero no fue su única imprudencia: circulaba de noche, sin alumbrado, sin elementos reflectantes y por una vía completamente a oscuras, lo que lo convertía prácticamente en invisible para el resto de conductores.

Como consecuencia del impacto, el ciclista tuvo que ser trasladado a una clínica privada, donde fue atendido por heridas leves, aunque el susto pudo haber sido mucho mayor.

Por su parte, el conductor del turismo, un hombre español de 62 años, dio negativo en alcoholemia, pero tampoco salió indemne del control policial. Los agentes comprobaron que el vehículo circulaba con la ITV desfavorable, una infracción grave que pone en riesgo no solo al conductor, sino al resto de usuarios de la vía. Además, fue denunciado por no mantener la atención permanente en la conducción, un factor que también contribuyó al accidente.

Finalmente, la Policía Local concluyó que el siniestro fue consecuencia de una concurrencia de causas, imputables a ambos implicados. Ambos fueron sancionados administrativamente por sus respectivas infracciones y se instruyó el correspondiente atestado de tráfico, que fue remitido a las compañías aseguradoras.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad inquietante: alcohol, vehículos sin revisar y falta de atención siguen siendo una bomba de relojería en las carreteras, incluso en trayectos aparentemente tranquilos. Un choque sin consecuencias graves, esta vez.