Detenido un marroquí por rociar con ácido a dos okupas a los que intentó matar a cuchillazos en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a un marroquí de 31 años como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas graves y tentativa de homicidio, tras protagonizar un violento episodio en el interior de una vivienda ocupada situada en la calle del Mar, en el municipio de Santa Eulalia del Río. El arrestado, roció con ácido a dos okupas y les destrozó la casa.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado lunes, cuando una patrulla de la Guardia Civil fue requerida por un grave altercado que se estaba produciendo en el interior del inmueble. A su llegada al lugar, los agentes escucharon gritos desesperados de auxilio procedentes del interior de la vivienda, por lo que accedieron de inmediato ante la gravedad de la situación.

Una vez dentro, los guardias civiles sorprendieron al marroquí en un estado de gran alteración y agresividad, portando en sus manos un trozo del marco de una puerta que había arrancado previamente. Con dicho objeto, el hombre amenazó a los agentes con la clara intención de agredirles, haciendo caso omiso a las reiteradas órdenes para que depusiera su actitud. Ante su negativa y el peligro existente, los agentes se vieron obligados a reducirlo con el uso de la fuerza estrictamente necesaria para garantizar la seguridad.

Tras controlar la situación, los guardias comprobaron que la vivienda presentaba numerosos daños materiales, con puertas y elementos del interior destrozados. Posteriormente, se entrevistaron con otros dos okupas ilegales que residían en la casa, quienes relataron los momentos de auténtico terror vividos horas antes.

Según el testimonio de las víctimas, el detenido, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, había reventado la puerta de la habitación en la que ambos dormían, llegando a practicar un gran agujero a través del cual intentó agredirles mientras les amenazaba de muerte. Los okupas ilegales consiguieron finalmente arrebatarle el arma blanca, pero el agresor no cesó en su conducta violenta y llegó a rociarlos con un bote que contenía ácido, advirtiéndoles de que los quemaría vivos.

Los agentes localizaron posteriormente el cuchillo utilizado y verificaron los importantes destrozos ocasionados en el inmueble, lo que corroboró el relato de los afectados. Ante la gravedad de los hechos y las pruebas recabadas, procedieron a la detención del individuo.

El arrestado es un hombre de origen marroquí al que le constan numerosos antecedentes policiales por diferentes hechos delictivos. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial, continuando la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido. Desde la Guardia Civil se destaca la rápida intervención de la patrulla actuante, que evitó que los hechos tuvieran consecuencias aún más graves.