Vox pedirá en el Congreso la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis de las pateras

Tras la avalancha de pateras llegadas a Baleares a lo largo de esta semana y las poco convincentes explicaciones en varios medios del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en las que no fue más allá de reconocer que el ‘pico de llegadas’ era más alto de lo esperado, el político socialista no ha hecho más que recibir críticas por su inacción ante esta crisis.

Tras la petición explícita de dimisión que lanzó el Partido Popular de Baleares, esta fin de semana lo está haciendo Vox. El diputado nacional del partido de Abascal por Baleares, Jorge Campos, ha cargado contra el representante del gobierno de Pedro Sánchez en las islas. «Sigue la invasión. Ya le avisamos la semana pasada y no hizo nada. Si va a seguir demostrando su incompetencia, dimita. Es usted un peligro para la seguridad ciudadana de Baleares», ha publicado Jorge Campos en sus redes sociales. Unas acusaciones y peticiones que llegan apenas tres días después de que el PP entrara en confrontación directa con el delegado por este asunto.

No sólo eso. Campos ha anunciado que este mismo lunes Vox presentará en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre la inacción del Gobierno de España en la crisis de las pateras en el archipiélago.

Campos ha recordado que Vox ya había avisado de esta «invasión» y, sin embargo, «el Gobierno no ha hecho nada, la Delegación del Gobierno no ha hecho nada». «Y no sólo no ha hecho nada, si no que lo que ha hecho es peor, porque ha retirado a las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil para atender la inmigración ilegal», ha denunciado el diputado nacional de Vox por Baleares.

«Los datos son escalofriantes. Este año han llegado a Baleares más del doble de inmigrantes ilegales que el año pasado y cinco veces más que hace dos años. Es absolutamente insostenible», ha incidido el diputado nacional de Vox por Baleares.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso registrará este lunes una batería de preguntas para pedir explicaciones sobre todo esto. Pues, «los ciudadanos de Baleares, los ciudadanos españoles, no deben seguir aguantando esta invasión migratoria».

Ya el PP acusó el pasado jueves al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de «incentivar» la llegada de inmigrantes a bordo de pateras a las costas del archipiélago y ha exigido su dimisión.

Así se expresó el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo ‘popular’ en el Congreso de los Diputados José Vicente Marí Bosó en declaraciones a los medios de comunicación después de que más de 700 inmigrantes hayan llegado a las Islas a bordo de unas cincuenta embarcaciones en lo que va de semana.

Marí Bosó acusó al delegado del Gobierno –al que ha calificado como «delegado del sanchismo»– de «incentivar» la llegada de migrantes a Baleares con las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos días, que a su parecer han provocado un «efecto llamada».