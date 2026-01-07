«Esto es un atraco»: detenido tras sembrar el terror en un estanco de Palma a plena luz del día

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras protagonizar un atraco a mano armada en un estanco situado en el barrio de Bons Aires.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, alrededor de las 14.00 horas, en un establecimiento muy concurrido a esa hora del día. Según fuentes policiales, el individuo accedió al local y se dirigió directamente al mostrador con la intención de robar un cartón de tabaco sin abonarlo.

Al percatarse de la maniobra, uno de los trabajadores recriminó al sospechoso su comportamiento. Fue entonces cuando la situación dio un giro brusco, ya que el hombre sacó un objeto punzante y lo colocó en el cuello del empleado, mientras pronunciaba la frase: «Esto es un atraco». La amenaza generó momentos de gran tensión tanto entre los trabajadores como entre los clientes que se encontraban en el interior del estanco.

Durante el incidente se produjeron forcejeos y gritos, aumentando la alarma en el local. Ante la resistencia y el nerviosismo generado, el presunto atracador optó por huir del establecimiento a la carrera, sin llegar a consumar el robo.

De forma fortuita, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se encontraba en ese momento en las inmediaciones del estanco y logró interceptar al individuo justo cuando abandonaba el local. Los agentes procedieron de inmediato a su inmovilización e intervinieron el objeto punzante utilizado para amenazar al trabajador.

Posteriormente, los policías se entrevistaron con los empleados del establecimiento, quienes relataron con detalle lo sucedido. Además, dos clientes que presenciaron el atraco confirmaron la versión de los trabajadores, llegando uno de ellos a llamar al teléfono de emergencias 091 para solicitar ayuda policial.

A la vista de los hechos y tras recabar los testimonios necesarios, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Desde la Policía Nacional se destaca la rápida intervención policial, que permitió evitar consecuencias mayores y garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, así como la colaboración ciudadana en situaciones de emergencia.