El Barcelona y el Levante están listos para ofrecer un buen partido en esta jornada 25 de la Liga en el que ambos lo darán todo por los tres puntos. Los catalanes porque perdieron hace unos días el liderato, mientras que los valencianos están necesitados de un triunfo para soñar con lograr la salvación, aunque son conscientes de que este fin de semana va a ser bastante complicado. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque que se disputa en el Camp Nou.

A qué hora se juega el Barcelona – Levante

El Barcelona recibe en el Camp Nou la visita del Levante para disputar el partido que corresponde a la jornada 25 de la Liga. El cuadro azulgrana, que perdió el pasado lunes frente al Girona en Montilivi, perdió el liderato y ahora su intención es recuperarlo lo antes posible, pero ahora va a tener que depender del Real Madrid. Los culés se miden a un cuadro granota que está en puestos de descenso y que tienen a siete puntos la salvación, por lo que es lógico pensar que el conjunto dirigido por Hansi Flick es el gran favorito para llevarse el triunfo.

Horario del partido de Liga Barcelona – Levante

La Liga ha programado este emocionante Barcelona – Levante de la jornada 25 del campeonato liguero español para este domingo 22 de febrero. La patronal del fútbol español ha fijado el arranque de este choque entre culés y valencianos en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse altercados ni incidentes en la previa entre las aficiones, por lo que el balón rodará de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ponen en TV el Barcelona vs Levante en vivo

Los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros del campeonato español fueron Dazn y Movistar+. Este Barcelona – Levante de la jornada 25 de la Liga se puede ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, pero hay que recordar que se trata de una plataforma y un paquete de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado ya que el choque que se juega en el Camp Nou no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del cuadro catalán, del conjunto granota y los amantes del campeonato liguero español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Barcelona – Levante de la jornada 26 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que tener en cuenta que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que todos aquellos que quieran ver el choque que se juega en el Camp Nou puedan hacerlo con un ordenador.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información previa sobre todo lo que suceda en este choque de la jornada 25 de la Liga que se disputa en el Camp Nou. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Levante desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez concluya publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Levante

Además, todos aquellos aficionados de estos dos clubes azulgranas que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 25 de la Liga Barcelona – Levante deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este partidazo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Levante

El Camp Nou, situado en el distrito de Les Corts, será el estadio donde se jugará el Barcelona – Levante de la jornada 25 de la Liga. El conjunto azulgrana regresó esta temporada a su casa, pero hay que tener en cuenta que las obras continúan y este recinto deportivo que se inauguró en 1957 todavía no tiene su aforo al completo, pudiendo entrar por ahora cerca de 45.000 aficionados a sus gradas.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que imparta justicia en este Barcelona – Levante que corresponde a la jornada 25 de la Liga. Al frente del VAR estará actuando Jorge Figueroa Vázquez como responsable de revisar todas las acciones dudosas que se produzcan sobre el césped del Camp Nou para, si lo considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada polémica al monitor que se habrá instalado en la banda del feudo culé.