Cómo va el Barcelona – Levante en directo online | Resultado del partido de la Liga hoy en vivo online

El Barça busca la victoria para recuperar el liderato de la clasificación de la Liga
Alineación del Barcelona contra el Levante
El Barcelona y el Levante protagonizarán un encuentro importante en esta jornada 25 de la Liga, ya que ambos necesitan los tres puntos, aunque es cierto que para objetivos bien diferentes. Los de Hansi Flick quieren recuperar la primera plaza de la tabla y es por ello que irán con todo, mientras que el conjunto granota está en puestos de descenso y siguen soñando con lograr la salvación. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Levante.
Barcelona – Levante, en directo
Así está la clasificación de la Liga
La jornada 25 arrancó por todo lo alto, ya que el Real Madrid, que era el líder de la clasificación, fue sorprendido en El Sadar, donde perdió por 2-1 contra Osasuna. Es por ello que hoy está en juego la primera plaza en el Camp Nou y si el Barcelona consigue imponerse al Levante habrá un cambio de nuevo. Por su parte, el Atlético de Madrid, que se ha descolgado de la lucha por el título, venció por 4-2 al Espanyol y sigue cuarto empatado a puntos con el Villarreal, pero el Submarino Amarillo tiene que jugar hoy el derbi frente al Valencia.
A recuperar el liderato
El Barcelona ha liderado la clasificación de la Liga durante la mayor parte de la temporada, pero el pasado fin de semana perdió el liderato. El Real Madrid no falló ante la Real Sociedad y le metía toda la presión al combinado culé, que el lunes jugaba el derbi catalán contra el Girona. Los de Hansi Flick cayeron, con polémica, en Montilivi y les tocaba dormir en la segunda plaza. A partir de ese momento tuvieron que cambiar el chip porque ya no dependían de ellos mismos, pero unos días después, este sábado, los de Concha Espina perdían y servían en bandeja el primer puesto, algo que los azulgranas no querrán desaprovechar ante el Levante.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo Barcelona – Levante que corresponde a la jornada 25 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este choque que es importantísimo para ambos equipos, ya que entramos en la recta final de la temporada y el cuadro culé necesita la victoria para recuperar el liderato y los granotas porque están en puestos de descenso y saben que espabilan y encadenan una buena racha de resultados o lo van a pasar muy mal de aquí a final del curso.
La clasificación de la Liga
Ahora mismo, con este 2-0, el Barcelona estaría sumando tres puntos y estaría recuperando el liderato que perdió en la pasada jornada.
¡Descanso en el Camp Nou!
Alberola Rojas ha hecho sonar su silbato y los jugadores de ambos equipos se marchan a vestuarios.
Amarilla
Cartulina amarilla para Gerard Romero por un agarrón a Iván Romero. El canterano del Barcelona se perderá el próximo encuentro de los culés.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro indica que se jugarán tres minutos más en este primer tiempo.
Min 44
Iván Romero, tocado
Están atendiendo a Iván Romero, al que Lamine Yamal golpeó en la cara sin querer.
Min 41
Nos acercamos al final del primer tiempo y el Barcelona va ganando 2-0 al Levante con los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong.
Min 36
¡Vaya latigazo!
Pedazo disparo se acaba de sacar Tunde desde fuera del área, pero el cuero se marchó por línea de fondo muy cerquita de la portería del Barcelona.
Min 32
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FRENKIE DE JONG! Otra vez apareció Joao Cancelo para demostrar que está firmando un partidazo. Puso un balón al borde del área chica y el centrocampista holandés apareció desde segunda línea para meter el interior y poner el 2-0 en el marcador.
Min 28
Sin peligro
El Barcelona dispuso de dos saques de esquina consecutivos, pero no inquietaron a Ryan en ningún momento.
Min 27
¡Al palo el Barcelona!
Centro de Joao Cancelo que Lewandowski no llegó a peinar, pero el efecto fue yendo hacia la portería y finalmente fue el palo el que repelió el esférico.
Min 23
¡Fuera!
Control de Lamine Yamal desde la frontal del área y tras orientarse chutó a portería, pero el cuero se fue muy alto y tampoco cogió el efecto necesario.
Min 20
Amarilla
Primera cartulina del partido. Es para Tunde por agarrar a Raphinha.
Min 19
Alejando el peligro
Otro córner que el Barcelona sacó en corto y finalmente Raphinha colgó, pero la zaga levantinista alejó el peligro.
Min 15
¡¡Joan García!!
Acaba de salvar el guardameta del Barcelona el empate. Gran pase de Carlos Álvarez para dejar en un mano a mano a Víctor García, que mandó la bola al cuerpo de Joan García.
Min 13
Sin rematador
Vaya centro acaba de poner Cancelo al área chica. Tres jugadores del Barcelona y ninguno fue capaz de meter la pierna para empujar el cuero al fondo de la portería.
Min 12
Despeja Gerard Martín
Córner favorable para el cuadro granota. Lo sacaron en corto pero el centro final fue al punto de penalti y lo despejó Gerard Martín.
Min 8
¡Ocasión clara para el Barça!
Fallo defensivo de Matturro, que le dio el balón a Ryan, pero Raphinha llegó antes y su disparo lo estrelló en el arquero australiano. El rechace le llegó a Lewandowksi, que intentó hacer el segundo con una volea, pero mandó el balón por encima del larguero.
Min 4
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE MARC BERNAL! Sacó Raphinha un córner en corto y la acción terminó en la otra banda, donde Eric García puso un centro bajo al que atacó el mediocentro, que se está acostumbrando a hacer goles.
Min 3
¡¡Arriba!!
Buena llegada ahora del Barcelona. Centro de Cancelo desde la banda izquierda y aparece en el segundo palo Koundé, pero su disparo se marchó por encima del larguero.
Min 1
¡La primera del Levante!
Sacó el cuadro granota y rápidamente los valencianos se pusieron en el área del Barcelona, pero el disparo de Carlos Álvarez fue fácil para Joan García.
¡Comienza el Barcelona – Levante!
¡Ahora sí, comienza el partido en el Camp Nou! Sacó de centro el Levante.
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutitos para que ruede el balón en el Camp Nou y los jugadores del Barcelona y del Levante van a saltar al verde en breves momentos.
La previa
Aprovechamos este ratito que queda para que comience el partido en el Camp Nou para dejarles la mejor previa del Barcelona – Levante.
Cláusulas para los jóvenes
El Barcelona ha visto en los últimos años cómo futbolistas jóvenes se han marchado como Marc Guiu o el caso más reciente de Dro, por lo que han comenzado a poner cláusulas para evitar la fuga.
El Ramadán
El Barcelona jugará sus próximos partidos en este horario de las 16:15 horas, por lo que es una hora bastante mala para que Lamine Yamal cumpla el Ramadán y los servicios médicos del Barça tendrán que ideárselas para que pueda afrontar los encuentros de la mejor manera posible.
Julián Álvarez
Sin duda, el delantero argentino es el gran deseo del Barcelona para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada, pero esta es la realidad de la situación de Julián Álvarez.
A qué hora empieza el partido del Barça
La Liga programó este Barcelona – Levante en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que queda algo más de media hora para que arranque el choque en el Camp Nou.
El regreso de Gavi
Una de las buenas noticias para el Barcelona estos días ha sido el regreso de Gavi a los entrenamientos.
Alineación del Levante
También se ha desvelado el once con el que el Levante intentará dar la sorpresa en la Ciudad Condal. Esta es la alineación oficial del Levante contra el Barcelona hoy: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García; Iván Romero.
El árbitro del Barcelona – Levante
El CTA designó a Javier Alberola Rojas como árbitro para que imparta justicia en este Barcelona – Levante de la jornada 25 de la Liga, mientras que Figueroa Vázquez será el encargado del VAR.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los escogidos por Hansi Flick para intentar llevarse el triunfo en este partido que se juega en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Levante: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Frenkie de Jong, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.
Hansi Flick
El técnico alemán ha sido crítico con la plantilla esta temporada y después de lo ocurrido ante el Girona ha pedido que haya más líderes en el vestuario. Las palabras de Hansi Flick en la rueda de prensa previa a este Barcelona – Levante.
Dónde ver por TV el partido de hoy del Barça
Recordamos que este Barcelona – Levante se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque de la jornada 25 de la Liga que se juega en el Camp Nou.
Todo preparado en el Camp Nou
El feudo azulgrana ya está listo para acoger este partidazo entre estos dos equipos azulgranas. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Levante.
¿Jugará Pedri?
El futbolista canario regresó a la convocatoria del Barcelona tras su última lesión y todo los culés están expectantes por ver si tendrá minutos hoy o no.