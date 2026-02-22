Cómo va el Barcelona – Levante en directo online | Resultado del partido de la Liga hoy en vivo online

El Barcelona y el Levante protagonizarán un encuentro importante en esta jornada 25 de la Liga, ya que ambos necesitan los tres puntos, aunque es cierto que para objetivos bien diferentes. Los de Hansi Flick quieren recuperar la primera plaza de la tabla y es por ello que irán con todo, mientras que el conjunto granota está en puestos de descenso y siguen soñando con lograr la salvación. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Levante.

Barcelona – Levante, en directo

Así está la clasificación de la Liga

La jornada 25 arrancó por todo lo alto, ya que el Real Madrid, que era el líder de la clasificación, fue sorprendido en El Sadar, donde perdió por 2-1 contra Osasuna. Es por ello que hoy está en juego la primera plaza en el Camp Nou y si el Barcelona consigue imponerse al Levante habrá un cambio de nuevo. Por su parte, el Atlético de Madrid, que se ha descolgado de la lucha por el título, venció por 4-2 al Espanyol y sigue cuarto empatado a puntos con el Villarreal, pero el Submarino Amarillo tiene que jugar hoy el derbi frente al Valencia.

A recuperar el liderato

El Barcelona ha liderado la clasificación de la Liga durante la mayor parte de la temporada, pero el pasado fin de semana perdió el liderato. El Real Madrid no falló ante la Real Sociedad y le metía toda la presión al combinado culé, que el lunes jugaba el derbi catalán contra el Girona. Los de Hansi Flick cayeron, con polémica, en Montilivi y les tocaba dormir en la segunda plaza. A partir de ese momento tuvieron que cambiar el chip porque ya no dependían de ellos mismos, pero unos días después, este sábado, los de Concha Espina perdían y servían en bandeja el primer puesto, algo que los azulgranas no querrán desaprovechar ante el Levante.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo Barcelona – Levante que corresponde a la jornada 25 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este choque que es importantísimo para ambos equipos, ya que entramos en la recta final de la temporada y el cuadro culé necesita la victoria para recuperar el liderato y los granotas porque están en puestos de descenso y saben que espabilan y encadenan una buena racha de resultados o lo van a pasar muy mal de aquí a final del curso.