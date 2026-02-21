Lamine Yamal tiene un problemón con el Ramadán

El Ramadán ‘castiga’ a Lamine Yamal. Como deportista musulmán, el jugador del FC Barcelona estará expuesto a las consecuencias de tener que cumplir con las tradiciones que implican su religión. Un mes sagrado que supone una complicación extra para el delantero, que tendrá que lidiar compaginando la exigencia de un calendario que no le hace ningún favor viendo los horarios en los que tendrá que ponerse las botas para saltar al césped.

A pesar de tener tan solo 18 años, Lamine ya es una figura mundial. Come en la misma mesa que las estrellas después de unos años en los que demostró que la edad es un número si lo cubre el talento. Sin embargo, ahora que el equipo no afronta su mejor momento, el calendario tendrá un reto especial para él ya que los próximos cuatro partidos de Liga están programados para que se jueguen a las 16:15 horas.

Levante, Villarreal, Athletic y Sevilla. Cuatro citas donde el Ramadán afecta la condición física de Lamine Yamal. Quitando que entre medias jugará la vuelta de Copa ante el Atlético (21:00 horas), el jugador tiene un problema real. Más allá de lo que supone hacer ayuno en un deportista de élite, también hay que tener el cambio horario. A lo largo de febrero y marzo, el sol en España se pone aproximadamente en torno a las 19:00 horas, por lo que Lamine no podrá comer ni beber durante los 90 minutos de esos partidos. Es decir, no podrá reponer fuerzas a máximos esfuerzos.

Si a eso le sumamos los entrenamientos, calentamientos y recuperación, la estrella azulgrana no tendrá fácil ayudar a Hansi Flick en una fase donde jugará Liga, Copa y Champions. Como consecuencia, Lamine Yamal se expone a una lesión derivada de la falta de nutrientes cuando su cuerpo más lo necesita. Desde fatiga hasta problemas musculares por no reponer alimentos que le podrían llevar a una lesión que provocaría el caos en Barcelona.

Es por ello que el club se ha cubierto en salud y le ha trazado un plan para que el Ramadán no le afecte en su día a día. Una estrategia horaria para reponer fuerzas con un sistema de alimentación basado en una abundante hidratación constante calculada para que el cuerpo no se resienta durante el ayuno.

Lamine Yamal, forzado en el peor momento

La vida de Lamine Yamal no es que atraviese su mejor momento. Dos derrotas consecutivas en un Barcelona que siembra dudas para los objetivos de la temporada. En una misma semana quedaron casi muertos en Copa y perdieron el liderato de Liga ante el Real Madrid. Todo ello con el delantero sin la brillantez que suele tener en el Camp Nou.

Sin chispa, Lamine es consciente de que necesita un chute de motivación para unos meses cruciales para el Barcelona. Ante Atlético y Girona fue una sombra de lo que es, una estrella apagada que no le salían las cosas. El Ramadán supone un reto para los deportistas que tienen que mantener la rutina de ejercicios sin comprometer su salud ni su rendimiento. Para los futbolistas en Europa es más complicado de compaginar porque los horarios de la competición les condicionan, algo que no ocurre en países musulmanes que adaptan las jornadas deportivas al Ramadán.

Al igual que otros jugadores de la Liga como Antonio Rüdiger y Arda Güler también están expuestos a este problema, pero desde hace años la mayoría de los clubes de Primera División están habituados a contar con jugadores musulmanes en sus plantillas, por lo que conocen las atenciones específicas que requiere el mes de Ramadán. En esta fase, Lamine tendrá especial atención en su cuidado donde el descanso jugará un papel crucial. El Barça tendrá condicionada a su estrella por la religión. Un condicionante que puede pasar factura si no se sigue a rajatabla la hoja de ruta especial en estos casos.