Cazorla raja de los horarios de la Liga de Tebas: «Es una broma jugar siempre a las 14:00»

Los horarios de la Liga son siempre objeto de crítica para los equipos españoles. A pesar de que Javier Tebas siempre presume de garantizar el éxito en su competición, la realidad es que la guerra con los futbolistas sigue al pie del cañón. A la vez que busca su justicia con la AFE por la manifestación del partido en Miami, la planificación de las jornadas no deja satisfecho a ninguno. Esta vez, Santiago Cazorla ha alzado la voz.

El capitán del Real Oviedo no tardó en reaccionar a cuándo jugará su partido en el Carlos Tartiere ante el Athletic en la jornada 24. Lo hará el próximo 15 de febrero a las 14.00 horas, decisión que no ha convencido a Cazorla y que le ha hecho dar un paso al frente en redes sociales: «Es una broma ya lo de jugar siempre a esa hora», exclamó en su perfil de Instagram.

El Real Oviedo tiene motivo de quejas para Tebas

Y lo cierto es que tiene motivos de quejarse. De las 24 jornadas de Liga (tanto las jugadas como las no jugadas), el conjunto asturiano disputará un total de doce a las 14.00 horas, las tres últimas de manera consecutiva. Es decir, el 50% de los partidos que ha jugado en su vuelta a Primera División lo hará a primera hora. Un horario complicado tanto para la plantilla para preparar el partido como para la asistencia de aficionados, y más con lo que se juegan los de Guillermo Almada.

Con tan solo dos victorias, el Oviedo es colista en la tabla con trece puntos y a nueve de puestos de la permanencia en la Liga. De momento, frente a Girona, Rayo y Athletic lo hará a las 14:00 horas, dos de ellos en casa. Un condicionante del que Cazorla se ha hartado después de ser el equipo que más veces repite. Un mensaje de Tebas, que vuelve a generar el cabreo de aficionados y futbolistas.