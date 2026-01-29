Más quejas al presidente de la liga

Cazorla raja de los horarios de la Liga de Tebas: «Es una broma jugar siempre a las 14:00»

El capitán del Real Oviedo se quejó tras conocer la hora de su partido ante el Athletic

El conjunto asturiano se juega pelear por la salvación

Hasta Portugal adelanta a la decadente Liga de Tebas en el ranking UEFA

Santiago Cazorla, en un partido con el Real Oviedo. (Getty Images)
Los horarios de la Liga son siempre objeto de crítica para los equipos españoles. A pesar de que Javier Tebas siempre presume de garantizar el éxito en su competición, la realidad es que la guerra con los futbolistas sigue al pie del cañón. A la vez que busca su justicia con la AFE por la manifestación del partido en Miami, la planificación de las jornadas no deja satisfecho a ninguno. Esta vez, Santiago Cazorla ha alzado la voz.

El capitán del Real Oviedo no tardó en reaccionar a cuándo jugará su partido en el Carlos Tartiere ante el Athletic en la jornada 24. Lo hará el próximo 15 de febrero a las 14.00 horas, decisión que no ha convencido a Cazorla y que le ha hecho dar un paso al frente en redes sociales: «Es una broma ya lo de jugar siempre a esa hora», exclamó en su perfil de Instagram.

El Real Oviedo tiene motivo de quejas para Tebas

Y lo cierto es que tiene motivos de quejarse. De las 24 jornadas de Liga (tanto las jugadas como las no jugadas), el conjunto asturiano disputará un total de doce a las 14.00 horas, las tres últimas de manera consecutiva. Es decir, el 50% de los partidos que ha jugado en su vuelta a Primera División lo hará a primera hora. Un horario complicado tanto para la plantilla para preparar el partido como para la asistencia de aficionados, y más con lo que se juegan los de Guillermo Almada.

Con tan solo dos victorias, el Oviedo es colista en la tabla con trece puntos y a nueve de puestos de la permanencia en la Liga. De momento, frente a Girona, Rayo y Athletic lo hará a las 14:00 horas, dos de ellos en casa. Un condicionante del que Cazorla se ha hartado después de ser el equipo que más veces repite. Un mensaje de Tebas, que vuelve a generar el cabreo de aficionados y futbolistas.

 

