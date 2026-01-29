Tebas no tarda en aprovechar el batacazo del Real Madrid en Champions para perjudicarle con sus horarios

Ni medio día ha tardado Javier Tebas en perjudicar con sus horarios al Real Madrid. En cuanto el conjunto blanco jugó -como el resto de equipos- este miércoles la última jornada de la fase liga de Champions, la Liga se dio prisa para poner los horarios de la 24ª jornada. Y sabiendo que el Real Madrid tendrá que jugar los playoffs (tras quedar noveno), Tebas coloca el partido del conjunto de Arbeloa en Liga en el peor horario posible que podía.

El Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco sí o sí tenía que jugar el sábado, porque después tendrá que jugar el encuentro de ida de los playoffs de Champions, ya sea ante Benfica o ante el Bodo Glimt. Ese duelo europeo será o en Portugal o en Noruega y si es el martes 17 o el miércoles 18 de febrero se sabrá este viernes, cuando la UEFA sortea esos playoffs.

Sabiendo eso la Liga, podría haber puesto al Real Madrid un horario más temprano que el de las nueve de la noche. Se podía jugar este Real Madrid – Real Sociedad perfectamente a las 18:30, a las 16:15 (que es cuando jugará el otro equipo español que está en los playoffs, el Atlético, que se medirá al Rayo en Vallecas) o a las 14:00 horas. Pero Tebas, en su cruzada contra el Real Madrid, lo pone a las 21:00 horas, que es el último horario posible del sábado.

El Real Madrid no tendrá partido entre semana esos días previos, toda vez que esa fecha está reservada para la ida de semifinales de Copa del Rey, competición de la que ya están eliminados. Por lo que podría jugar en cualquier horario del sábado e incluso el viernes, dando más descanso al Real Madrid para preparar el partido de Champions.

Sin embargo, le pone en el último horario posible, el de las nueve de la noche del sábado, a la espera de si el encuentro de ida ante Benfica o Bodo Glimt será el martes o miércoles. Además, en los horarios de la 24ª jornada de Liga, la otra novedad es que el Barcelona jugará ante el Girona en Montilivi el lunes 16. Una vez que el Barça está clasificado para octavos de Champions, Tebas aprovecha la circunstancia para colocar a los culés un lunes.