Así queda la clasificación de la fase de liga de la Champions League: qué equipos pasan a octavos y quiénes juegan los playoffs

La fase liga de la Champions ya ha terminado. Con la disputa de la octava jornada este miércoles, la Copa de Europa ya tiene a los ocho equipos que tienen su pase seguro a los octavos de final, ahorrándose una ronda extra (los llamados playoffs), que sí tendrán que jugar 16 equipos. Así queda la clasificación definitiva de la fase liga de la Champions League.

En una jornada frenética, en la que hubo 18 partidos a la vez, la Champions League ya tiene su fase liga terminada. Ocho equipos van directos a octavos, 16 siguen vivos (pero se tendrán que enfrentar entre ellos en esa ronda extra que vienen a ser los dieciseisavos) y 12 quedan eliminados y no jugarán ya ninguna competición europea. En esa lista de equipos sin opciones han terminado el Villarreal y el Athletic de Bilbao, quienes se despidieron con derrota.

Así queda la clasificación de la Champions League

Arsenal – 24 puntos Bayern Múnich – 21 Liverpool – 18 Tottenham – 17 Barcelona – 16 Chelsea – 16 Sporting – 16 Manchester City -16 Real Madrid – 15 Inter – 15 PSG – 14 Newcastle – 14 Juventus – 13 Atlético – 13 Atalanta – 13 Leverkusen – 12 Dortmund – 11 Olympiakos – 11 Brujas – 10 Galatasaray – 10 Mónaco – 10 Qarabag – 10 Bodo-Glimt – 9 Benfica – 9 Marsella – 9 Pafos – 9 Union Saint-Galloise 9 PSV – 8 Athletic – 8 Nápoles – 8 Copenhague – 8 Ajax – 6 Frankfurt – 4 Slavia – 3 Villarreal – 1 Kairat – 1

Qué equipos jugarán los octavos de final de la Champions League

Con estos resultados los ocho equipos que disputarán el top-8 de la Champions League serán el Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. El resto de equipos clasificados del noveno al vigésimocuarto tendrán que jugar una ronda extra, entre ellos Real Madrid y Atlético.

Qué equipos juegan los playoffs de la Champions League

El Real Madrid y el Atlético de Madrid jugarán los playoffs de la Champions para acceder a los octavos de final. El Real Madrid, como noveno, sabrá su rival entre Benfica y Bodo-Glim, mientras que el Atlético, decimocuarto en la clasificación, se medirá al Brujas o al Galatasaray. El viernes el sorteo determinará los emparejamientos definitivos.