Hasta Portugal adelanta a la decadente Liga de Tebas en el ranking UEFA

La Liga de Javier Tebas sigue alejándose en la lucha por el quinto cupo de cara a la próxima Champions League. Después de una aciaga noche en la máxima competición continental, que se saldó con cuatro derrotas y sólo una victoria, la Primeira Liga de Portugal ha adelantado al torneo español en esta clasificación. Inglaterra y Alemania ocupan en estos momentos los dos puestos que otorgan una plaza extra para la Champions en sus competiciones ligueras.

Una posibilidad, la de mantener el quinto puesto para la competición europea que se obtuvo la pasada campaña, que pierde enteros tras la eliminación de Villarreal y Athletic Club. Esta clasificación otorga puntos a cada una de las ligas por victoria y por cada ronda superada en cada una de sus tres competiciones. La última jornada de la fase de liga de la Champions planteaba la opción de colocar tres equipos españoles en el Top 8 -se hubiera dado con una victoria del Atlético de Madrid y un empate del Real Madrid- y de que el Athletic Club entrara entre los 24 con un triunfo ante el Sporting de Portugal. Un partido en el que, además, la postrera victoria de los lusos apeó al Real Madrid de los ocho primeros puestos. Por tanto, la noche del miércoles se cerró con dos clubes españoles eliminados, otros dos fuera del Top 8 y el Barcelona en quinto lugar.

🚨 Race for an extra Champions League spot. 💥 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England will secure it, as they will be only with ALL CLUBS in the knockouts! ❌ 🇩🇪 Germany lost Eintracht! 🔥 🇵🇹 Portugal up to 3rd place! ❌ ❌ 🇪🇸 Spain lost Athletic Club and Villarreal! ❌ 🇮🇹 Italy lost Napoli! pic.twitter.com/qK2PTyiPqx — Football Rankings (@FootRankings) January 28, 2026

La primera plaza de esta clasificación por un cupo extra en la próxima Champions tiene un claro dueño. La Premier League mantiene a sus nueve representantes en competiciones europeas. Inglaterra ha situado a cinco de sus seis clubes en el Top 8 de la Champions: Arsenal (1º), Liverpool (3º), Tottenham (4º), Chelsea (6º) y Manchester City (8º). El sexto equipo inglés en discordia ha sido un Newcastle que, tras sumar 14 puntos, ha finalizado en decimosegundo lugar en la fase de liga. En cuanto a la Europa League, el Aston Villa tiene garantizada su presencia en el Top 8 y el Nottingham Forest en dieciseisavos. El Crystal Palace, por su parte, disputará los dieciseisavos de la Conference League.

La Liga de Tebas no sólo pierde con la Premier

La distancia de la Liga de Tebas con la Premier League es ya insalvable en todos los ámbitos, como se aprecia en cada ventana de fichajes y se refleja más tarde sobre el césped. El último ejemplo de ello, la marcha del ex jugador del Alavés Carlos Vicente al Birmingham City, decimotercero en Championship (Segunda División). A la Liga no sólo le supera la Premier. La Bundesliga también se escapa, con seis de siete equipos vivos en competiciones europeas. Después de los triunfos de Benfica y Sporting ante Real Madrid y Athletic Club, el país vecino relega a España al cuarto lugar. Por detrás, ya aprieta la Serie A italiana, con seis de siete clubes aún en liza.

De terminar así, el quinto clasificado de la Liga española no contaría con plaza en la próxima edición de la Champions League. Un cupo que sí se obtuvo la pasada temporada y que aprovechó el Villarreal para volver a la máxima competición continental. El Submarino Amarillo ha sido uno de los principales culpables de la bajada de España en el ranking, tras firmar una paupérrima fase de liga Champions con un punto de 24 posibles. Los resultados de los clubes españoles en los cruces marcarán su lucha por la plaza extra en la próxima Champions.