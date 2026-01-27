La Segunda inglesa también retrata a Tebas: el decimotercer clasificado ficha al mejor jugador del Alavés

Hasta la Segunda División inglesa, la Championship, también retrata a la Liga de Javier Tebas. Ya no es que la Premier League, con su gran poderío económico, se lleve a los mejores jugadores de nuestra competición en cada mercado. Ahora el segundo escalón de la competición británica también ficha a los mejores jugadores de la Liga.

El Birmingham City, decimotercer clasificado en la Championship, se ha hecho con los servicios de Carlos Vicente, el mejor jugador del Deportivo Alavés, por unos ocho millones de euros. Un precio muchas veces inalcanzable para equipos de Primera División en España y que para un equipo de la Segunda División inglesa comienza ya a ser rutina.

Algo que en la Liga española sería impensable. Un equipo de Segunda fichando por casi 10 kilos al mejor jugador de uno de los equipos de la Premier League, por mucho que esté en los puestos bajos de la tabla. Carlos Vicente se va del Deportivo Alavés con 10 goles y tres asistencias esta temporada. El último el pasado fin de semana para liderar la victoria del cuadro vasco ante el Betis en Mendizorroza justo antes de marcharse a Inglaterra.

Falta la confirmación oficial de ambos clubes, pero Carlos Vicente ya está en Inglaterra pasando el reconocimiento médico con el Birmingham City y preparado para empezar una nueva aventura. La devaluación de la Liga de Tebas sigue su curso y el Alavés afrontará la segunda parte de esta temporada con el objetivo de intentar salvar la categoría sin uno de sus mejores futbolistas.

La Liga de Tebas sigue perdiendo valor y sigue perdiendo a grandes jugadores mientras que en Inglaterra son capaces de retratarla en cada mercado con movimientos cada vez más sorprendentes. Si el decimotercero de la Segunda División inglesa es capaz de llevarse al mejor del Alavés, ¿qué será lo próximo?