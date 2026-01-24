Dónde ver la jornada 23 de la Premier League desde España: horario y canal de televisión de todos los partidos

La Premier League ofrecerá una jornada 23 que promete tener de todo. Habrá un nuevo derbi londinense, pero, sin duda, el encuentro más destacado de todo el fin de semana será el que el Arsenal jugará frente al Manchester United, donde todos los amantes de esta competición vibrarán con dos clubes históricos viéndose las caras en la capital. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver cada partido que se disputa en esta fecha del campeonato inglés.

West Ham – Sunderland

La jornada 23 de la Premier League arrancará por todo lo alto con un partidazo que se jugará en la capital inglesa. Londres acogerá este sábado 24 de enero a las 13:30 horas un West Ham – Sunderland que se podrá ver en directo por televisión a través del canal principal que Dazn tiene en diferentes operadores. El cuadro londinense está luchando por salir de los puestos de descenso y tienen que ganar sí o sí, pero hay que destacar que aunque consigan los tres puntos no saldrán de esa zona. Por su parte, los rojiblancos están en la mitad de la tabla, pero están muy cerquita de los puestos europeos.

Fulham – Brighton

Este mismo sábado 24 de enero a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, todos los aficionados a este deporte podrán poner el canal Dazn 3 para ver en directo por TV un encuentro que se disputa en Craven Cottage. Este estadio londinense será el escenario donde el Fulham reciba al Brighton. Ambos equipos están en la zona de mitad de la tabla y están más cerca de competiciones europeas, pero lo cierto es que por el rendimiento que han ido ofreciendo van a tener complicado luchar por estar en un torneo continental el próximo curso.

Burnley – Tottenham

El sábado 24 de enero a la misma hora, a las 16:00 horas, se jugará un emocionante Burnley – Tottenham que se podrá ver en directo y en vivo online mediante el canal Dazn 2. Los locales están en zona de descenso y parece muy complicado que vayan a poder salir de ahí, ya que en esta jornada 23 de la Premier League están a ocho puntitos de la salvación. Por su parte, los londinenses no están firmando una gran temporada y están en la zona baja de la clasificación, lo que les deja muy lejos de los puestos europeos a los que debería aspirar.

Manchester City – Wolverhampton

El último partido que se jugará este sábado 24 de enero en el horario de las 16:00 horas será el Manchester City – Wolverhampton. El canal principal de Dazn retransmitirá para todos los que lo tengan contratado este choque en el que los de Pep Guardiola tienen que ganar para poder seguir la estela de un Arsenal que ya parece inalcanzable. Por su parte, los Lobos siguen siendo los últimos de la clasificación y deberían ser un rival asequible para los citizens.

Bournemouth – Liverpool

El sábado 24 de enero lo cerrarán dos equipos que prometen ofrecer un gran espectáculo a las 18:30 horas y que se podrá ver por el canal principal de Dazn. Se trata de un Bournemouth – Liverpool que va a tener de todo. Los de Andoni Iraola tampoco están en su mejor momento, pero son un conjunto preparado para dar la gran sorpresa, aunque no será fácil llevarse los tres puntos ante un Liverpool que viene tras empatar sus últimos cuatro partidos en la Premier League, donde sigue dejando bastantes dudas.

Crystal Palace – Chelsea

El domingo 25 de enero habrá cuatro partidos de la jornada 23 de la Premier League. Uno de ellos será el Crystal Palace – Chelsea que comenzará a las 15:00 horas y que será emitido por TV en directo mediante el canal Dazn 2. Este derbi londinense promete ser interesante con el cuadro local intentando aprovechar una de sus últimas oportunidades para engancharse a posiciones europeas, mientras que los de Stamford Bridge buscan poder pelear por meterse en puestos de Champions League.

Newcastle – Aston Villa

También a las 15:00 horas de este domingo 25 de enero se jugará un duelo entre dos clásicos del fútbol inglés. El canal principal de Dazn ofrecerá este choque de la jornada 23 de la Premier League en el que se verán las caras el Newcastle y el Aston Villa. Las Urracas han iniciado su resurgimiento y ya están cerca de zonas europeas, mientras que los pupilos de Unai Emery son terceros y siguen soñando con dar la campanada y pelear por el título junto al Arsenal y Manchester City.

Brentford – Nottingham Forest

El domingo 25 de enero a las 15:00 horas se jugará este Brentford – Nottingham Forest de la jornada 23 de la Premier League, pero Dazn no ofrecerá este choque en directo y lo pondrá a disposición de todos sus clientes un día después. Será el lunes a las 13:00 horas cuando esta plataforma ofrezca por televisión este choque en el que el Brentford busca dormir en puestos europeos y con el cuadro local intentando alejarse más aún de los puestos de descenso.

Arsenal – Manchester United

El domingo 25 de enero terminará a las 17:30 horas con el mejor partido que habrá en esta jornada 23 de la Premier League. El líder, el Arsenal, recibe en el Emirates Stadium a un Manchester United que parece haber renacido con la llegada de Michael Carrick al banquillo de Old Trafford. Los de Mikel Arteta buscarán sumar tres puntos para seguir consolidándose en lo más alto de la clasificación, pero los red devils quieren dar la sorpresa y así tener la posibilidad de dormir en puestos de Champions League.

Everton – Leeds

El último partido de la jornada 23 de la Premier League se jugará el lunes 26 de enero a las 21:00 horas (horario peninsular). El canal principal de Dazn ofrecerá este apasionante Everton – Leeds en el que los Toffees tratarán de hacerse fuertes en su estadio para intentar engancharse a los puestos europeos, mientras que el combinado visitante sabe que logrando una victoria encarrilarían su objetivo de lograr la permanencia.